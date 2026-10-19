Monstera kraluje pokojovým rostlinám navzdory svému děsivému názvu. Ke spokojenosti jí stačí správná péče

Monstera kraluje pokojovým rostlinám navzdory svému děsivému názvu. Ke spokojenosti jí stačí správná péčePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Freepik
Článek byl publikován 19.10.2026 12:07
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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