Monika Marešová popsala děsivý zážitek z metra. Lidé padali jako domino, skončila pod nimi s hlavou dolů

Pondělní večer, přeplněný eskalátor a jeden okamžik, kdy se všechno sesype. Podle dostupného mediálního popisu se Monika Marešová Poslušná ocitla v situaci, kterou si denně tisíce Pražanů dokážou představit, ale málokdo ji zažil na vlastní kůži. Cestující kolem ní začali padat jeden přes druhého a ona skončila pod nimi, s hlavou dolů, bez možnosti se pohnout. Přesná stanice ani datum incidentu se ve veřejně dostupných zdrojích nepodařilo nezávisle ověřit, stejně jako to, zda si odnesla zranění. Co se ale ověřit dá, je mechanika takové situace. A ta je znepokojivá.
Eskalátor jako past bez úniku
Na běžném chodníku zakopl člověk, udělá krok stranou, chytí se zábradlí. Na eskalátoru nic z toho nefunguje. Schody se pohybují, prostor je úzký a za vámi stojí další lidé. Když ztratí rovnováhu jeden, narazí do dalšího. Ten do třetího. Dominový efekt.
Dopravní podnik hlavního města Prahy ve svém interním periodiku Kontakt přímo uvádí, že střety osob a pády patří mezi reálná provozní rizika eskalátorů. Nejde o teoretický scénář, jde o něco, s čím provozovatel počítá. V přeplněné špičce stačí jedno zakopnutí při výstupu, jedna těžká taška, jeden nepozorný krok. A v tu chvíli už jednotlivec nemá šanci situaci ovládnout.
Právě tohle je na podobném zážitku nejděsivější. Ne technika, ne porucha, ale okamžik, kdy se v přeplněném prostoru ztratí možnost uhnout nebo brzdit vlastní pád.
248 eskalátorů a křehká rovnováha
Pražské metro provozuje v 57 stanicích celkem 248 eskalátorů. Číslo, které si málokdo uvědomí, dokud se jeden z nich nezastaví. DPP samo přiznává, že i krátká výluka pohyblivých schodů může znamenat uzavření celé stanice. Eskalátory nejsou doplněk, jsou kritická infrastruktura.
A stárnou. V únoru 2026 musela být uzavřena stanice Flora kvůli kompletní výměně tříramenných eskalátorů starých přes 45 let. Rekonstrukce potrvá deset měsíců. Praha problém stárnoucí eskalátorové infrastruktury řeší, ale řeší ho za provozu, po jedné stanici, v síti, která denně přepraví přes milion lidí.
Co se dá ověřit, a co ne
Buďme transparentní: primární výpověď Moniky Marešové k incidentu se ve veřejně dostupných zdrojích nepodařilo dohledat. Neexistuje ověřitelná citace, kterou by šlo dát do uvozovek. Není známá konkrétní stanice. Není potvrzeno, zda vyhledala lékařské ošetření, ani zda na místě zasahoval personál metra nebo záchranáři.
Co známe, je rámec: pondělní večer, přeplněný eskalátor, řetězový pád a pozice pod ostatními cestujícími s hlavou dolů. Zbytek zůstává v rovině mediálního popisu bez dohledatelného primárního zdroje.
Jak se chránit na eskalátoru
Jak si Redakce VIPŽivot všimla, DPP na svém webu zveřejňuje pravidla bezpečné jízdy na pohyblivých schodech, která znějí banálně, dokud je člověk nepotřebuje:
- Držte se pohyblivého madla po celou dobu jízdy.
- Stůjte čelem a špičkami ve směru jízdy.
- Neběhejte a nepohybujte se proti směru.
- Neopírejte se o boční stěny.
- Dávejte zvýšený pozor při nástupu a výstupu, právě tady vzniká většina problémů.
- Děti držte za ruku a věnujte jim stálou pozornost.
Podle nás je klíčové ještě jedno pravidlo, které v oficiálním seznamu nenajdete: pokud před vámi někdo ztratí rovnováhu, nepokoušejte se utíkat proti proudu. Chraňte si hlavu, snažte se udržet stabilitu a co nejrychleji upozorněte okolí, aby někdo stiskl nouzové tlačítko zastavení eskalátoru. Červené hřibové tlačítko je na obou koncích, nahoře i dole.
Zážitek Moniky Marešové zůstává v detailech neověřený. Mechanika, která k němu vedla, ale neověřená není. Stačí špička, přeplněný eskalátor a jedna vteřina, a z běžné cesty domů se stane situace, kterou si člověk pamatuje roky.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová