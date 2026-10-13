Monika Babišová se u voleb ukázala v nádherném hnědém kostýmku: Módní stylistka se při hodnocení nedržela zpátky

Monika Babišová doprovodila manžela k volební urně a opět přitáhla pozornost svým outfitem. Hnědý kostýmek doplnila výraznými šperky a vsadila na eleganci v podzimních barvách.
Když se Andrej Babiš vydal k volební urně, doprovod mu dělala i jeho manželka Monika. A zatímco pozornost se tradičně soustředila především na politiku, svůj díl zájmu si vysloužil také outfit Moniky Babišové. Ta tentokrát vsadila na hnědý kostýmek, který doplnila výraznými šperky. Elegantní kombinace v podzimních barvách zaujala i naše čtenáře. V redakci In-Lifestyle jsme se proto zaměřili na její módní volbu.
Monika Babišová vsadila na osvědčenou eleganci
Andrej Babiš se po boku manželky vydal splnit svou občanskou povinnost a následně se o okamžik podělil také na Instagramu. K několika fotografiím připojil stručný vzkaz: „Hotovo. Půjdete taky?“ Pozornost sledujících ale nepatřila jen samotnému hlasování. Monika Babišová totiž opět ukázala, že dává přednost upravenému a promyšlenému vzhledu, který se hodí i pro oficiální příležitosti. Tentokrát zvolila hnědý kostýmek, jehož odstín příjemně ladí s podzimní atmosférou.
Výraznější roli v celkovém dojmu sehrály také masivní šperky. Právě ty dodaly jinak klasicky pojatému outfitu osobitost a zabránily tomu, aby celek působil příliš nenápadně. Hnědá barva navíc nabízí zajímavou alternativu k obvyklé černé nebo tmavě modré, aniž by oblečení ztratilo na eleganci. Na sociálních sítích se pod fotografiemi objevila řada pochvalných reakcí. „Krásná jako vždycky, elegantní. Sluší vám to oběma,“ napsala jedna ze sledujících. Další komentující ocenila, že Monika Babišová působí jako dáma s citem pro módu.
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Stylistka hodnotí: Hnědá a zlatá tvoří luxusní dvojici
A jak outfit Moniky Babišové zhodnotila stylistka Jitka Vostrá? „Na první pohled tady zaujme, jak krásně je celý outfit sladěný do teplé, monochromatické palety. Ten hnědý kostým je výborně zvolený, odstín je elegantní, moderní a zároveň nevtíravý, takže působí velmi sofistikovaně. Líbí se mi, jak je celý look postavený na texturách a detailech: jemně strukturované sako, ladící top, a k tomu výrazné zlaté šperky, které dodávají outfitu luxusní akcent. Možná bych jen velmi jemně upravila proporce mezi šperky a kostýmem, chunky náhrdelník je krásný, ale v kombinaci s výraznými náušnicemi už se dostáváme na hranici toho, co je ještě minimalisticky chic. Stačilo by ubrat jeden prvek, aby vynikla čistota střihu kostýmu,“ zhodnotila pro náš web In-Lifestyle stylistka její výběr.
Zajímalo nás také, jak se na outfit dívají naše čtenářky. V e-mailové anketě, v níž jsme rozeslali 215 dotazů na e-maily z naší databáze, se nám zpět vrátilo 65 odpovědí. Z nich 54 čtenářek uvedlo, že se jim oblečení Moniky Babišové líbí, pět jej označilo za průměrné/ucházející a zbývajících šest hlasujících se přiklonilo k negativnímu hodnocení. Výsledek tak vyznívá ve prospěch hnědého kostýmku a zlatých doplňků. Z konkrétních odpovědí vybíráme následující názory:
„Hnědá jí opravdu sluší a zlaté šperky to celé krásně rozzářily.“ – Michaela Z.
„Kostýmek je moc pěkný, akorát ten náhrdelník je na můj vkus trochu výrazný, ale barevně je parádně sladěná.“ – Iveta Š.
„Já prostě hnědou barvu nemusím, na podzim je pro mě přirozenější nosit právě zářivější barvy, hezky do kontrastu. Navíc toto mi střihem přijde spíš pro starší dámu, tedy že v tom vypadá starší.“ – Romana B.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Monika Babišová se u voleb ukázala v nádherném hnědém kostýmku: Lichotkami nešetří stylistka ani fanoušci byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.