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Monfils prohrával na posledním grandslamu kariéry. Pak přišel obrat, naskočený forhend a sborový zpěv k narozeninám

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Čtyřicetiletý Francouz v prvním kole US Open prohrával 2:6, a pak soupeři nedovolil víc než tři gamy ve třech setech.
Monfils prohrával na posledním grandslamu kariéry. Pak přišel obrat, naskočený forhend a sborový zpěv k narozeninám

Monfils prohrával na posledním grandslamu kariéry. Pak přišel obrat, naskočený forhend a sborový zpěv k narozeninám

Zdroj: Edwin Martinez/ Creative Commons Attribution 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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