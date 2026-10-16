Moli v kuchyni se vrací, dokud nepoložíte na polici jednu bylinu. Stojí pár korun a její vůni hmyz fyzicky nesnese

Potravinoví moli jsou běžnými škůdci v kuchyni. Lákají je obiloviny, cereálie, mouka, ořechy a další suché zboží, které se nachází v našich skříních. Dospělí moli obvykle vylézají z kuchyňských skříněk, zatímco larvám se daří v uskladněných potravinách.
Jak vlastně žije mol
Životní cyklus potravinových molů začíná tím, že dospělá samička naklade vajíčka na zdroje potravin nebo do jejich blízkosti.
Po vylíhnutí se larvy hltavě živí a často za sebou zanechávají pavučiny a trus. Nakonec se zakuklí a promění v dospělé můry, které jsou připraveny pokračovat v cyklu. Vratič: Přírodní odpuzovač molů
Vratič je žlutě kvetoucí bylina, která se často vyskytuje na loukách a v lesích, se po staletí používá jako přírodní odpuzovač molů.
Ostrá vůně této rostliny je velmi účinná při odrazování molů. Jednoduše nasbírejte čerstvé listy. Do kuchyňských skříněk a polic ve spíži umístěte malé sáčky naplněné listy vratiče a počkejte na výsledek. Tyto sáčky uvolňují přirozenou vůni byliny, která účinně odpuzuje moly. Sáčky každých několik měsíců vyměňujte, abyste zajistili trvalou účinnost. Bobkáč: voňavá zábrana proti molům
Dalším přírodním repelentem proti potravinovým molům jsou bobkové listy, které se běžně používají při vaření. Tyto listy vydávají silnou vůni, která je pro moly nesnesitelná. Sušené bobkové listy jednoduše umístěte na police ve spíži nebo do kuchyňských skříněk.
Můžete je také zastrčit do nádob se suchými potravinami, jako je mouka, rýže nebo těstoviny. A přestože si bobkové listy udrží svou sílu po několik měsíců, je dobré je pravidelně vyměňovat. A pomůže vám i jalovec a hřebíček. Zdroj fotografie: Pixabay Moli dokážou spořádat vše, co zůstane v kuchyni jen trochu pootevřené Úklid a organizace kuchyně
Základním krokem v prevenci molů je udržování čistoty a dobré organizace
kuchyně. Zde je několik dalších tipů: Pravidelně kontrolujte potraviny, zda nevykazují známky napadení, jako jsou pavučiny, larvy nebo malé otvory v obalech. Pro skladování suchých potravin používejte vzduchotěsné nádoby, aby k němu moli neměli přístup. Důkladně vyčistěte spíž a kuchyňské skříňky, odstraňte drobky a rozsypané zrní nebo mouku. Zvažte zmrazení nově zakoupených obilovin, mouky nebo ořechů na několik dní před jejich uložením do spíže. Tím můžete zničit případná vajíčka nebo larvy molů.
Pokud si přinesete z obchodu nové suché potraviny, můžete je na 24 hodin strčit do mrazáku. Tak všechny potenciální škůdce spolehlivě zlikvidujete.
VIDEO Jak zatočit s potravinovými moly – jednoduchý návod pro všechny
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři