Mokré noviny přilepené na grilovací rošt stáhnou mastnotu samy za 60 minut. Žádné drhnutí, žádná chemie, stojí to pár korun

Sezóna grilování je v plném proudu a krásné počasí vybízí k venkovním setkáním a večírkům. Nic se nevyrovná radosti z rozpálení grilu a
přípravy řady druhů masa, zeleniny a dokonce i sýrů. Radost z hodování s přáteli a rodinou se však může rychle změnit v nepříjemný úkon – to když dojde na čištění grilu. Zapomeňte na pracné drhnutí: důmyslné použití mokrých novin, které bez námahy odstraní mastnotu a špínu za pouhých 60 minut, vám ušetří čas i starosti. Proč je třeba gril čistit
Grilování je kulinářské umění, které nám umožňuje vychutnávat si chutě šťavnatého masa a dokonale propečené zeleniny. Je to společenská aktivita, která spojuje lidi, ať už se jedná o víkendové grilování na zahradě, nebo o neformální večeři ve všední den.
Tento způsob přípravy pokrmů má však jednu nevýhodu – následný proces údržby grilu. Ten je však absolutně nezbytný pro zachování výkonu a dlouhé životnosti vašeho grilu. Hromadění tuku, částeček jídla a zbytků nejenže snižuje účinnost grilu, ale může také vést k hygienickým problémům. Chytrý přístup k bezchybně čistému grilu
Než se ponoříme do geniality používání mokrých novin, probereme nejprve nejlepší postupy pro udržování čistého grilu. Zásadní je čistit gril, dokud je ještě horký. Tím
zabráníte tuhnutí mastnoty a zbytků, což usnadní jejich odstranění. Vždy však dávejte přednost bezpečnosti a vyhněte se tomu, abyste se při tom popálili. Jak na to? Vezměte vlhký hadřík a otřete rošty grilu. Měly by být na dotek teplé, ale ne horké. Zdroj fotografie: Freepik Jak použít trik s novinami
Vezměte noviny, které již nepotřebujete, a namočte je do vody. Mokré noviny položte na teplé grilovací rošty a zavřete víko. Během následující hodiny vše nechte působit.
Vlhkost z novin v kombinaci se zbytkovým teplem z grilu vytvoří efekt podobný páře. Tento proces změkčuje a uvolňuje odolnou mastnotu a špínu, což způsobí, že se přichytí na vlhké noviny.
Přibližně po 60 minutách otevřete víko grilu. Kdysi odolná mastnota bude absorbována novinami a rošty vašeho grilu budou výrazně čistší. V případě obzvláště odolných skvrn nebo nahromaděných zbytků
můžete nechat mokré noviny na roštech přes noc. Toto delší působení umožní novinám kouzlit i s těmi nejobtížněji odstranitelnými nečistotami. Vy už pak rošt jen rychle dočistíte běžným prostředkem a máte hotovo. Zdroj fotografie: Pixabay Další techniky čištění
I když je metoda mokrých novin bezesporu zajímavá, není to jediný účinný způsob
čištění grilu. Co tedy vyzkoušet místo ní? Roztok octa a saponátu: Smíchejte stejný díl octa a mýdla na nádobí s teplou vodou. Roztok naneste na houbičku a vydrhněte grilovací rošty a komoru na brikety. Přebytečný roztok setřete suchým hadříkem. Citron a cibule: Kombinace citronové šťávy a cibule dokáže zázračně odstranit mastnotu z grilu. Když je gril teplý, vymačkejte na rošty citronovou šťávu. Poté napíchněte půlku cibule na vidličku a použijte ji k drhnutí roštů, aby přirozená kyselost citronu a cibule rozložila mastnotu. Pasta z jedlé sody: Je to také účinný čisticí prostředek. Smícháním jedlé sody s vodou vytvořte pastu. Pastu naneste na grilovací rošty a začněte drhnout. Jemná abrazivita jedlé sody pomůže odstranit i odolné zbytky.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři