Mokrá buchta s kokosem patří k receptům, které vypadají obyčejně, ale chutnají výjimečně dobře

Ve starých rodinných sešitech se tenhle moučník najde pod několika jmény. U nás se mu ale odjakživa říkalo jednoduše mokrá buchta s kokosem. Je hotová rychle, suroviny jsou úplně běžné a díky teplé kakaovo-čokoládové směsi, která se nalije na upečený korpus, zůstane vláčná i druhý den. Celé kouzlo je v jedné drobnosti: část vařené směsi se dá stranou a na plech se vrací až nakonec.
Když jsem recept po letech znovu vytáhla z hromádky popsaných stránek po mamince a babičce, měla jsem před sebou skoro malý zmatek v názvech. Jednou vařená buchta, podruhé
Šalamounovy . Takové recepty mám ráda. Chvíli kolují po rodině, někdo si k nim připíše poznámku, někdo řezy ubere cukr, jiný přidá ořechy. Základ ale drží. Tady navíc odpadá obvyklé špinění několika misek. Začíná se v hrnci a pak už to jde skoro samo.
Můj tip: Pokud má být kokos výraznější, nasypte ho na buchtu hned po polití, dokud je povrch ještě horký. Trocha kokosu se vpije do polevy, zbytek zůstane nahoře. Výsledek pak není suchý a chuť je plnější. Recept na retro mokrou buchtu s kokosem
Doba přípravy: zhruba 20 minut Doba pečení: asi 25-30 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: přibližně 16 až 20 kousků Ingredience, které budeme potřebovat 250 g másla 1 a 1/4 hrnku cukru krupice 1 hrnek vody 3 lžíce kakaa 2 hrnky polohrubé mouky 1 balíček vanilkového cukru 1 balíček prášku do pečiva 4 čtverečky čokolády 3 až 5 lžic strouhaného kokosu na posypání volitelně hrst nasekaných ořechů na část povrchu Postup přípravy kokosové mokré buchty
1. Do většího hrnce dejte
máslo, cukr krupice, vodu a kakao. Směs za míchání zahřívejte, dokud se máslo nerozpustí a všechno se nespojí. Potom ji nechte krátce probublat, zhruba 5 minut.
2. Z horké směsi odeberte stranou
1 hrnek tekutiny. Odložte ho někam po ruce, bude potřeba až po upečení. Na tenhle krok se u receptu snadno zapomíná, ale je důležitý.
3. Do zbylé směsi v hrnci přidejte
polohrubou mouku, vanilkový cukr a prášek do pečiva. Promíchejte, aby vzniklo hladké těsto bez větších hrudek. Bude hustší, ale pořád se má dát dobře roztírat.
4. Hlubší plech nebo menší pekáč vymažte tukem a vysypte moukou, případně jemnou strouhankou. Těsto rozetřete po celé ploše, i do rohů, kde často zůstává plech prázdnější.
Pečení
5. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C přibližně 25 až 30 minut. Ke konci pečení zkontrolujte střed špejlí, protože každá trouba si jede trochu po svém.
6. Mezitím připravte přeliv. K odloženému hrnku tekutiny přidejte
1 lžíci cukru a 4 čtverečky čokolády. Krátce zahřejte nebo povařte, aby se čokoláda rozpustila a směs byla hladká a lesklá.
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7. Upečenou buchtu vyndejte z trouby a ještě teplou ji po povrchu polijte připravenou kakaovo-čokoládovou tekutinou. Lijte ji postupně, ne naráz na jedno místo. Lépe se vsákne a povrch bude rovnoměrnější.
8. Nakonec buchtu posypte
strouhaným kokosem. Kdo chce, může na část plechu přidat i nasekané ořechy. Tahle poznámka byla mimochodem dopsaná přímo na okraji starého sešitu. Foto: Cooky.cz, Hotovou buchtu posypte strouhaným kokosem anebo ořechy.
9. Nechte buchtu aspoň částečně vychladnout. Krájejte ji na menší řezy a podávejte ke kávě nebo čaji. Nejlepší je v den pečení, ale v chladu vydrží pěkně vláčná i do druhého dne.
Rady na přípravu Mokré buchty s kokosem a proč je pořád oblíbená Pro jemnější těsto se vyplatí prosít mouku i kakao. Buchtu polévejte ještě teplou. Studený korpus by přeliv nenasál tak dobře. Kokos sypte až nakonec, aby zůstal na povrchu a nezmizel celý v polevě. S krájením počkejte, až buchta zchladne. Řezy pak drží čistší tvar. Chcete-li hezčí povrch a výraznější vůni, opražte malou část kokosu nasucho na pánvi a smíchejte ji s neupraženým kokosem. Na buchtě pak vypadá lépe a chuť je o něco výraznější.
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