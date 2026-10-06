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Mokrá buchta s kokosem patří k receptům, které vypadají obyčejně, ale chutnají výjimečně dobře

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Ve starých rodinných sešitech se tenhle moučník objevuje pod různými názvy, ale u nás doma je to prostě mokrá buchta s kokosem. Je rychlá, na suroviny docela obyčejná a právě díky přelití teplou kakaovo-čokoládovou tekutinou zůstává krásně vláčná i druhý den. Na tom je to celé postavené. Část vařené směsi se schová stranou a vrací se na buchtu až po upečení.
Obrázek krájení buchty k receptu na Mokrou buchtu s kokosem

Obrázek krájení buchty k receptu na Mokrou buchtu s kokosem

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Retro klasika: Mokrá buchta s kokosem potěší snadnou přípravou, vláčným těstem a poctivou domácí chutí
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 17:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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