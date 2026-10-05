Moje babička dělá ty nejlepší moravské koláčky – jsou plněné tvarohem a božskou jablečnou náplní. Recept doporučuji vyzkoušet

Kynuté koláče s tvarohem a jablky představují naprostý vrchol tradičního českého pečení, který dokáže vmžiku proměnit i ten nejdeštivější den v útulný svátek domova. Pod dokořán zlatavou, křupavou drobenkou se ukrývá dokonalá souhra dvou nejoblíbenějších náplní — zemitá, sametově jemná chuť poctivého tvarohu se v nich potkává se šťavnatou akorát sladkou ovocnou mozaikou. Každý nadýchaný bochánek se rozplývá na jazyku s neuvěřitelnou lehkostí a nabízí tak bezchybný doprovod k šálku čerstvě připravené kávy nebo teplého mléka.
Kynuté koláče mají v naší kultuře mimořádně hluboké kořeny a tvoří samotné srdce české i moravské gastronomické identity. Již od středověku byly symbolem hojnosti, oslav sklizně, posvícení a nedělního rodinného setkávání. Zatímco na Chodsku či Valašsku se pekly velké kruhové koláče zdobené složitými ornamenty z povidel a tvarohu, v úrodných polabských a jižních oblastech hospodyně s oblibou kombinovaly krémové mléčné základy s čerstvě naskládaným zahradním ovocem. Spojení tvarohu a dušených jablek se skořicí tak představuje poctivou venkovskou klasiku, která provázela dětství celých generací.
Tento univerzální recept přímo vybízí k vašim vlastním tvůrčím nápadům. Pokud nemáte po ruce jablka, můžete je snadno nahradit zralými hruškami, šťavnatými švestkami nebo lesními borůvkami. Do tvarohového základu lze navíc přimíchat hrst rozinek namočených v tuzemáku či špetku citronové kůry pro ještě svěžejší aroma. Milovníci křupavých textur zase mohou klasickou drobenku obohatit o mleté skořicové ořechy nebo plátky mandlí.
Začněte s přípravou těsta. Sušené droždí smíchejte se lžící cukru, 3 lžícemi mouky a teplým mlékem. Jakmile se ingredience rozpustí, směs zakryjte a nechte reagovat 10–15 minut v teple.
Do vykynutého kvásku následně vmíchejte vejce, zbytek cukru, vanilkový cukr a sůl. Přidejte zbylou mouku a vytvořte těsto.
Tip: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky a přidejte ji nadvakrát.
Do těsta zapracujte rozpuštěné máslo a poté ho vložte do mísy vymazané olejem, kterým potřete i povrch těsta. Mísu zakryjte a těsto nechte kynout 90 minut na teplém místě.
Mezitím, co těsto kyne, připravte jablečnou náplň. V rozpálené pánvi s rozpuštěným máslem smíchejte oloupaná nakrájená jablka s cukrem, škrobem a skořicí.
Poznámka: Před krájením z jablek odstraňte jádřince.
Jablečnou náplň vařte 5–10 minut, poté ji přendejte na talíř a nechte zcela vychladnout. Pokračujte s přípravou tvarohové náplně.
Tvaroh smíchejte s vejcem, zakysanou smetanou, vanilkovým i klasickým cukrem a se škrobem. Ingredience rozmixujte tyčovým mixérem a začněte tvarovat koláče.
Vykynuté těsto rozdělte na 13 částí, z kterých vytvarujte bochánky. Ty vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem, zakryjte je a nechte kynout ještě 20–30 minut.
Poznámka: Každý bochánek těsta by měl mít hmotnost asi 80–85 g.
V každém bochánku vytvořte důlek a těsto pokryjte rozšlehaným vejcem. Důlky pak postupně naplňte tvarohovou a jablečnou náplní.
Tip: Důlky můžete vytvořit lžící nebo plochým dnem sklenice.
Kynuté koláče s tvarohem a jablky posypte drobenkou, kterou vytvoříte smícháním másla, cukru a mouky. Následně je pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu minut 25–30 minut.
Po vychladnutí je posypte cukrem a servírujte dle potřeby.
Poznámka: Díky nižší teplotě bude sladká pochoutka lépe stravitelná. Než koláče zkonzumujete, uchovávejte je ve vzduchotěsném obalu.
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Zdroj receptu: Курдская невестка
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato