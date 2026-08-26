Módní policie neměla lehkou práci. První dámě model na Zemi živitelce podržel detail, jehož si všiml málokdo

Petr Pavel s manželkou Evou vyrazili na Zemi živitelku a společně si prošli největší český agrosalon. Oba přitom zvolili elegantní, ale zároveň pohodlný oděv.
Prezident Petr Pavel vyrazil společně s manželkou Evou na letošní Zemi živitelku v Českých Budějovicích. Na největší český zemědělský veletrh dorazili v pondělí a prezident se během návštěvy zajímal nejen o samotné zemědělství, ale především o moderní technologie, výzkum a inovace. O své dojmy se následně podělil také na sociálních sítích. „Země živitelka je dobrou ukázkou toho, jak se české zemědělství mění a jak moderním oborem dnes je,“ napsal Petr Pavel. V redakci In-Lifestyle nás přitom zaujal nejen jejich sladěný vzhled, ale také to, jak rozdílně na návštěvu prezidentského páru reagovali lidé v komentářích.
Země živitelka ukazuje, kam se zemědělství posouvá
Země živitelka se v Českých Budějovicích koná od roku 1970 a letošní ročník je už dvaapadesátý. Mezinárodní agrosalon je největším a nejvýznamnějším zemědělským veletrhem v Česku a na Slovensku a každoročně na jednom místě propojuje odborníky, firmy, zemědělce i širokou veřejnost. K vidění je zemědělská technika, chov hospodářských zvířat, potravinářství, myslivost, včelařství nebo rybářství, ale také výzkum, vzdělávání a nejrůznější technologické novinky.
Právě na modernizaci oboru prezident ve svém příspěvku upozornil. Zaujalo ho, kolik prostoru na veletrhu dostávají nové technologie, výzkum a inovace, které podle něj budou stále důležitější také kvůli klimatickým změnám. „V Česku máme kvalitní producenty a chovatele, úspěšné firmy i špičkový výzkum,“ uvedl Pavel s tím, že na agrosalonu s Evou znovu viděli, co může propojení těchto oblastí přinést. Letošní ročník ostatně nese příznačný podtitul „Inovace v každém poli“.
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Eva Pavlová v plisované sukni, prezident bez kravaty
Pozornost ale při návštěvě pochopitelně nepřitahovalo jen to, co prezidentský pár na výstavišti sledoval. Eva Pavlová zvolila elegantní a přitom poměrně uvolněný outfit. Oblékla dlouhou plisovanou sukni ve starorůžovém odstínu a kabelku ve stejné barvě. K ní přidala jednoduché černé tričko s krátkým rukávem a krátké černé sako. „Celek působí vyváženě a romanticky působící plisování a jemná růžová se díky černým prvkům nepřeklápí do příliš slavnostního dojmu. Barevně navíc outfit funguje jako celek, aniž by působil překombinovaně,“ zhodnotila pro nás v In-Lifestyle stylistka Jitka Vostrá.
Petr Pavel se tentokrát obešel bez kravaty. Zvolil světle šedý oblek s jemným proužkem, který doplnil světle modrou košilí a hnědými polobotkami. Výsledkem byl podle stylistického hodnocení velmi dobře zvolený outfit pro pracovní návštěvu venkovního veletrhu. „Prezidentův vzhled je upravený a reprezentativní, ale zároveň méně formální než u klasické kombinace tmavého obleku s kravatou. Světlejší tóny navíc působí svěže a s Evou Pavlovou vytváří na společných fotografiích přirozeně sladěný pár.“ Fotografie z návštěvy ukazují manžele společně přímo v areálu výstaviště.
V komentářích pod prezidentovým příspěvkem se přitom rychle rozproudila debata a rozhodně nebyla pouze pochvalná. Vedle podpůrných reakcí se objevila také řada kritických nebo ironických poznámek a diskuse se zhusta točila k politice. Někteří lidé ale prezidentský pár chválili. „Super pane prezidente i paní Evo, jste jedničky,“ napsala jedna z komentujících. Další vyjádřila Pavlovi podporu a zmínila i to, co podle ní musí on i jeho manželka občas v komentářích snášet. Z reakcí je tak patrné, že návštěva Země živitelky vyvolala mezi lidmi poměrně silné emoce, a to od nadšené podpory až po ostrý nesouhlas.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Petr Pavel s první dámou navštívili Zemi živitelku: Krásné gesto i elegantní outfity ohromily fanoušky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.