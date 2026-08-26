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Módní policie neměla lehkou práci. První dámě model na Zemi živitelce podržel detail, jehož si všiml málokdo

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Petr Pavel s manželkou Evou vyrazili na Zemi živitelku a společně si prošli největší český agrosalon. Oba přitom zvolili elegantní, ale zároveň pohodlný oděv.
Fotografie Petra Pavla a Evy Pavlové

Fotografie Petra Pavla a Evy Pavlové

Zdroj: Foto: NextFoto, Petr Pavel a Eva Pavlová na oslavě 90. narozenin Zdeňka Svěráka
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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