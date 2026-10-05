Moderní pomerančové špičky s krémem: Dokazují, že staré cukrářské recepty nejsou za zenitem

Každý, kdo doma peče na svátky, má pár jistot, ke kterým se vrací skoro automaticky. Linecké, rohlíčky, pracny, případně něco podle rodinného sešitu. Pokud se mezi nimi zatím neobjevily pomerančové špičky, stojí za zkoušku. Na talíři vypadají slavnostně, ale práce s nimi není tak složitá, jak se může zdát. Základ tvoří máslové těsto s medem a pomerančovou kůrou, tedy nic nedostupného. Nejvíc je posune krém z bílé čokolády, smetany a trochy pomerančového likéru. Díky němu mizí z tácu rychleji, než by člověk čekal.
Obvykle si práci rozdělím do dvou dnů. První den krém a těsto, druhý den pečení, stříkání špiček a poleva.
Odležení krému je tu opravdu důležité, bez něj bývá řídký a při zdobení si dělá, co chce. A jedna obyčejná poznámka z kuchyně: menší cukrářský sáček neplňte až po okraj. S menší dávkou se pracuje klidněji a krém se v dlani zbytečně neohřívá. Recept na jemné pomerančové špičky
Doba přípravy: 60 minut bez odležení Odležení krému: nejméně 6 hodin Doba pečení: přibližně 12 minut Počet kusů: asi 40 kusů Ingredience, které budeme potřebovat
Krém: 250 ml smetany ke šlehání šťáva z 1/2 pomeranče 250 g bílé čokolády 4 lžíce pomerančového likéru
Těsto: 150 g hladké mouky 2 lžíce medu 50 g moučkového cukru 100 g másla 2 ks žloutků kůra z 1/2 pomeranče hladká mouka na vál podle potřeby
Ozdobení: 150 g bílé polevy 20 g čokoládové polevy Postup přípravy lahodných špiček s pomerančovým krémem
1. Začněte
krémem, protože potřebuje čas v chladu. Do menšího kastrůlku nalijte smetanu ke šlehání, přidejte šťávu z pomeranče a nalámanou bílou čokoládu. Zahřívejte pomalu a míchejte, dokud se čokoláda úplně nerozpustí.
2. Do hladké směsi vmíchejte
pomerančový likér. Přelijte ji do misky, zakryjte a uložte do lednice alespoň na 6 hodin. Praktické je udělat krém večer a pokračovat až ráno nebo druhý den odpoledne.
3. Na těsto prosejte do mísy
hladkou mouku s moučkovým cukrem. Přidejte med, na kousky nakrájené máslo, žloutky a najemno nastrouhanou pomerančovou kůru.
4. Vypracujte pevné a hladké
těsto. Když se lepí, podsypte ho jen lehce, zbytečně moc mouky by mu ubralo křehkost. Zabalte ho a dejte aspoň na chvíli do chladu. Při válení pak nebude tolik vzdorovat. Troubu předehřejte na 180 °C
5. Těsto rozválejte na lehce pomoučněném válu na plát silný zhruba 3 až 4 mm. Vykrajujte menší vroubkovaná kolečka. Ten okraj udělá hezký efekt i bez dalšího zdobení.
6. Kolečka přeneste na plech vyložený pečicím papírem a pečte přibližně
12 minut. Hlídejte hlavně okraje, měly by jen lehce zezlátnout. Přepečené korpusy bývají sušší a pomeranč v nich ustoupí do pozadí.
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7. Upečené korpusy nechte úplně vychladnout. Z lednice vyndejte odležený
krém a vyšlehejte ho do pevnější konzistence, aby se dal dobře stříkat. Se šleháním to ale nepřežeňte, krém se může srazit.
8. Krém dejte do
cukrářského sáčku a na každé kolečko nastříkejte menší věžičku. Doma se mi osvědčily spíš nižší špičky. Jsou stabilnější, lépe se namáčejí a člověk se u nich tolik nezlobí.
9. Ve vodní lázni rozpusťte
bílou polevu. Špičky do ní opatrně namáčejte, případně je přelévejte lžičkou. Cílem je tenká vrstva, která krém zakryje, ne těžká skořápka.
10. Nakonec rozpusťte
čokoládovou polevu a povrch ozdobte tenkou linkou nebo drobným cik cak vzorem. Cukroví nechte ztuhnout v chladu.
11. Hotové
pomerančové špičky podávejte vychlazené, případně je nechte jen krátce povolit po vyndání z lednice. Uchovávejte je v uzavřené krabici v chladu. Několik dní vydrží bez problémů a druhý den bývají chuťově ještě lepší. Zdroj: Alvesgaspar, Commons Attribution-Share Alike 4.0, Pomeranče Rady redakce k pomerančovým špičkám Pokud chcete výraznější citrusovou chuť, přidejte do těsta trochu víc pomerančové kůry. Strouhejte ale jen oranžovou část. Bílá spodní vrstva umí být nepříjemně hořká. Na namáčení je šikovná užší vyšší nádoba. Bílá poleva v ní vytvoří dostatečnou hloubku a špičky se obalují snáz než v široké misce. Jestli je krém po vyšlehání pořád měkký, vraťte ho na 15 až 20 minut do lednice. Potom ho krátce prošlehejte znovu.
Kdo chce mít špičky na tácu opravdu úhledné, může nechat upečená kolečka jeden den odležet a plnit je až potom. Spodek lehce zvláční, ale nerozmočí se, takže cukroví drží lépe pohromadě.
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