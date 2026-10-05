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Moderní pomerančové špičky s krémem: Dokazují, že staré cukrářské recepty nejsou za zenitem

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Když chystám cukroví na svátky a chci na tác přidat něco slavnostnějšího, přijdou ke slovu právě pomerančové špičky. Mají jemné máslové těsto, krém z bílé čokolády a smetany a navrch tenkou polevu, takže vypadají hezky, ale doma je zvládnu i bez velké cukrářské vědy. Pomerančová šťáva a kůra jim dají vůni, díky které se mezi lineckým a rohlíčky rozhodně neztratí.
Obrázek receptu s názvem Stačilo je udělat jednou: pomerančové špičky s čokoládou a krémem patří k nejvděčnějším retro zákuskům

Obrázek receptu s názvem Stačilo je udělat jednou: pomerančové špičky s čokoládou a krémem patří k nejvděčnějším retro zákuskům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Stačilo je udělat jednou: pomerančové špičky s čokoládou a krémem patří k nejvděčnějším retro zákuskům
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 13:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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