Modelace obličeje zažívá revoluci: K výraznějším lícním kostem vám může pomoct nečekaný produkt

Tvářenka už není jen barva na tváře
Ještě nedávno měla většina
kosmetiky poměrně jasně rozdělené role. Konturovací produkt měl vytvořit stín, bronzer dodat pokožce teplo a tvářenka přidat barvu. Dnes se tyto hranice začínají pomalu rozpouštět. Právě tvářenka se dostává do pozice produktu, který zvládne mnohem víc než jen vytvořit zdravě vypadající ruměnec.
Současný trend modelace obličeje pomocí tvářenky stojí především na práci s umístěním a intenzitou. Místo toho, abyste pod lícní kost vedli výraznou konturovací linku a následně ji dlouze rozmazávali do ztracena, můžete použít tvářenku výše a více směrem ke spánkům. Výsledkem není tvrdě definovaný obličej, ale opticky výraznější lícní kosti a měkčí přechody.
Právě v tom spočívá jeden z největších posunů současného
líčení. Make-up se stále používá k modelaci, ale jeho cílem už není vytvořit dokonale geometrický obličej. Důležitější je zachovat přirozenou strukturu tváře a pouze ji zvýraznit. Tvářenka tak nepřebírá konturování doslova, spíš jeho původní myšlenku převádí do mnohem jemnější podoby. Vysoko na lícní kosti a směrem ke spánkům
Pokud jste zvyklí nanášet tvářenku doprostřed tváří, můžete nyní zkusit její umístění posunout. Jedním z klíčových
trendů je aplikace na hornější část lícních kostí, odkud se barva jemně ztrácí směrem ke spánkům. Tento způsob aplikace může vytvořit opticky zvednutý efekt a zároveň působí současněji než klasický kruh růžové barvy uprostřed tváře.
Tvářenka by ale stále měla respektovat přirozený tvar obličeje. Pokud ji umístíte příliš blízko očí, může celý make-up působit unaveně nebo nepřirozeně. Ideální je najít horní část lícní kosti a barvu odtud postupně rozpracovat do stran.
Mnohem důležitější než přesné dodržení nějakého univerzálního schématu je sledovat vlastní obličej. Každý má jinak položené lícní kosti, jinou šířku tváře i odlišné proporce. Moderní make-up ostatně nemusí fungovat jako stavební plán. Tvářenka může být trochu nepravidelná, rozpitá a živá. Právě tato nedokonalost často vytváří přirozenější výsledek.
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Jaké odstíny tvářenky použít? Bobulová tvářenka dodá obličeji hloubku
Jedním z výrazných trendů jsou bobulové odstíny inspirované lesním ovocem, malinami, višněmi nebo ostružinami. Na první pohled mohou působit intenzivně, ale při správném nanesení dokáží vytvořit překvapivě přirozený efekt.
Bobulová tvářenka má jednu velkou výhodu: nepracuje pouze s růžovým pigmentem, ale často obsahuje hlubší červené, fialové nebo vínové podtóny. Díky tomu může obličej působit méně ploše. Stačí opravdu malé množství produktu, které postupně přidáváte podle požadované intenzity.
Na světlé pleti mohou bobulové odstíny působit jako výraznější, téměř zimní ruměnec, zatímco na středně tmavé a tmavé pokožce mohou vytvořit hlubší barevný akcent.
Růžová zůstává klasikou
Růžová tvářenka samozřejmě nikam nezmizela. Jen už nemusí být automaticky synonymem pro dokonale roztomilý dívčí make-up. Od jemných baby pink odstínů až po studené růžové nebo výraznější malinové tóny může fungovat jako hlavní prvek celého líčení.
Rozdíl je především v aplikaci. Místo výrazné barevné skvrny na středu tváře se růžový pigment rozmazává do širší, měkčí plochy. Výsledkem je efekt, který připomíná přirozené prokrvení pokožky, ale zároveň respektuje současnou oblibu výraznější struktury obličeje.
Růžová tvářenka také dobře funguje v kombinaci s velmi jednoduchým zbytkem make-upu. Pokud necháte oči téměř bez líčení, upravíte obočí a použijete pouze lehký make-up nebo tónovací produkt, může právě tvářenka vytvořit celý výraz obličeje. Není potřeba přidávat další vrstvy jen proto, aby make-up vypadal kompletně.
Nude tvářenka je nenápadný pomocník
Pro všechny, kterým připadá výrazná růžová nebo bobulová tvářenka příliš dramatická, existují nude odstíny. A právě ty mohou být zajímavou cestou, pokud chcete vyzkoušet trend modelace pomocí tvářenky bez výrazného barevného efektu.
Odstíny se pohybují mezi béžovou, tlumenou růžovou, karamelovou a hnědorůžovou. V závislosti na podtónu pokožky mohou fungovat téměř jako hybrid mezi tvářenkou a velmi jemným bronzerem. Nejde však o vytvoření ostrého stínu. Jejich úkolem je dodat tváři hloubku a lehké teplo.
Právě nude tóny mohou být skvělou volbou pro minimalistický make-up. Pokud nechcete, aby bylo na první pohled jasné, kde tvářenka začíná a končí, sáhněte po odstínu, který se příliš nevzdaluje od přirozené barvy vaší pokožky.
Terakotová zahřívá obličej bez tvrdého bronzování
Dalším odstínem, který se k tomuto trendu přirozeně hodí, je terakota. Teplá cihlová, rezavá nebo oranžovorůžová může na první pohled připomínat bronzer, její charakter je ale jiný. Terakotová tvářenka dokáže spojit efekt zdravé barvy s jemným prohřátím pleti.
Velmi dobře funguje především tehdy, když nechcete používat několik různých produktů. Trocha terakotové barvy na lícních kostech může vytvořit pocit, že pokožka strávila několik hodin na slunci, aniž by bylo nutné celý obličej zatěžovat výrazným bronzerem.
Klíčem je opět množství. Tvářenka je jedním z těch produktů, u kterých je jednodušší přidat než ubrat. Začněte proto malým množstvím a pigment postupně vrstvěte. Moderní beauty trendy sice barvu milují, ale stále více pracují s její průsvitností a přirozeným rozptýlením.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: TVÁŘENKA, KTERÁ DÁVÁ SMYSL: ODHALTE TAJEMSTVÍ DOKONALÉHO ODSTÍNU PRO SVOU PLEŤ Foto: Pexels Krémová, tekutá, nebo pudrová?
Velkou roli při modelování obličeje hrají především krémové a tekuté tvářenky, které se snadno zapracují do pokožky a umožňují vytvořit přirozenější přechod.
Krémové tvářenky se dobře vrství a umožňují vytvořit měkký finiš, zatímco tekuté produkty často nabízejí výraznější pigment, takže s nimi můžete pracovat opravdu v mikrodávkách.
Pudrová tvářenka může být ideální pro mastnější pleť nebo pro všechny, kdo preferují klasický matnější finiš. Rozhodující ale není forma produktu, nýbrž způsob, jakým s ní pracujete. Pokud barvu dokážete rozptýlit do měkkých okrajů, můžete podobného efektu dosáhnout téměř s jakoukoliv texturou.
Výběr odstínu tvářenky podle tónu pleti
Při výběru odstínu je dobré sledovat nejen to, co je právě trendy, ale především vlastní podtón pokožky. Studené růžové a malinové odstíny mohou dobře fungovat na pleti s chladnějším podtónem, zatímco teplejší pokožce často sluší broskvové, terakotové nebo teple nude tóny.
Výraznější bobulové nebo vínové odstíny mohou vypadat dobře i na teplejší pleti, pokud se nanesou v tenké vrstvě. Podobně může studenější pleť nosit terakotovou, pokud je odstín dostatečně vyvážený.
Konturovací paletku tedy letos klidně nechte v šuplíku. Modelace obličeje dostává místo ostrého stínu podobu rozptýlené barvy.
Zdroje: Allure, Vogue, TikTok