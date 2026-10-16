Moc teplá voda? Zapomenuté plavky? Závodní plavci řeší i pikantní záležitosti

„V Praze se letos plavalo ve čtyřiceti stupních, voda měla kolem třiceti a na výkonech to bylo poznat. V tom se plavat nedá,“ řekl hlavní trenér Libor Vejnar k teplotě vody. Ta je pro plavce alfou a omegou. Když je naopak voda studená, tak člověk plave rychleji, aby byl dříve venku, dodal Vejnar s nadsázkou. Obecně mají sprinteři radši teplejší vodu, vytrvalci chladnější. „Jsou velmi senzitivní na teplotu vody a poznají odchylku dvou až tří desetinek,“ překvapil trenér.
Manažerka sportovní akademie Elitavers Hana Hejdová pak dodala, že jejich závodníci už plavali na otevřené vodě o teplotě čtrnáct stupňů i v bazénu, kde byla teplota vody kolem třiceti stupňů. Čestný člen Jihlavského plaveckého klubu, který pamatuje jeho začátky, Ervin Fridrich zavzpomínal na dobu, kdy sám závodně plaval. „V bazénu na Náměstí Rostislava Štefánika jsme měli závody a teplota vody byla dvanáct stupňů, na to se nehledělo,“ mávl rukou.
Karbonové plavky za tisíce korun
S trochou nadsázky závodní plavec nepotřebuje moc věcí. Stačí plavky. Stane se ale, že na závod odjede bez nich. „Dneska se řeší závodní plavky, které stojí spoustu peněz. Karbonové plavky pro děvčata jsou za deset až patnáct tisíc, pro chlapce šest až osm tisíc, jsou drahé,“ sdělil Vejnar s tím, že každý má v batohu kromě závodního ještě tréninkový model. A když je nejhůř, vypomohou si členové klubu mezi sebou. „Je lepší zapomenout plavky doma než je zapomenout na závodech, to už se s nimi nikdy neshledají,“ podotkl předseda klubu Jan Lexa.
Fridrich vzpomněl, jak on a jeho vrstevníci oblékali plavky šité doma od maminky. Následovaly plavky adamky z lněné látky, které měly na boku knoflíčky. „Za sucha držely dobře, ale jakmile navlhly, tak se povolily a už to nebylo tak ideální,“ vzpomněl Lexa. „Když jsme začínali, byly plavky silonové a když člověk skočil do vody, tak nasákly vodu, měly o dvě kila víc a plavání bylo takový silový sport,“ pokračoval.
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Kdo měl zahraniční plavky speedo a olympia, byl za hvězdu. Hitem se pak staly české závodní plavky, isky, které nebylo jednoduché sehnat. „Kamarád mi plavky, které někde na závodech našel, za dvacet korun prodal. Plaval jsem v nich, ale v plavkách byla dlouhou dobu šňůrka, která mi při závodě na 400 metrů po 350 metrech praskla a plavky se uvolnily. Na břehu na mě volal pan učitel Sedlák, ať to doplavu nahý, byl jsem v čele, ale to jsem si netroufl, abych nebudil pohoršení, a vylezl jsem z vody,“ vyprávěl Lexa.
V klubu vzpomínají na dobu před dvaceti lety, kdy jihlavských odchovanec Tomáš Fučík půjčil trenérům své celotělové plavky. „Úplně jinak se v tom plavalo, ale nyní je striktně dáno, jaké parametry musí plavky mít,“ připomněl Lexa, že krátce po olympijských hrách v Pekingu 2008, kterých se mimochodem Fučík zúčastnil, přišla změna pravidel. „Muži mohou závodit pouze v plavkách od pasu ke kolenům, ženy v plavkách od ramen ke kolenům. Myslíme si, že je tento vývoj správný,“ zhodnotila Hejdová s tím, že dřívější overaly výrazně zvyšovaly rychlost plavců.
Plavání v hokejovém městě
Jihlavskou Drbnu zajímalo, jak plavci vnímali úspěchy Dukly Jihlava, ve své době nejlepšího hokejového klubu v republice. „Naučil jsem plavce, kteří říkali, že Dukla hraje o titul a chtějí se jet dívat, že ne, že až budou hokejisti se chodit dívat na plavání, oni půjdou místo tréninku na hokej,“ řekl dřívější trenér a současný primátor Jihlavy Petr Ryška. Jedním dechem však dodává, že se hokejoví a plavečtí trenéři navzájem uznávali a spolupracovali. „V devadesátkách hokejisté nechápali, jak můžeme tolik trénovat, že to by je zabilo. Ale hokej je populární sport, my jsme to tak brali a fandili jsme Dukle,“ dodal Ryška.
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Náročnost tréninku napříč sporty mohou dobře porovnat v Elitavers. „Z hlediska objemu tréninkové přípravy plavci zpravidla trénují více než hokejisté. Každý sport má však svá specifika a také hokejisté, kteří chtějí dosahovat úspěchů na nejvyšší úrovni, musí absolvovat velmi náročnou a intenzivní přípravu,“ uvedla Hejdová. Uznala, že Jihlava je hokejovým městem, má ale úspěšné sportovce i v jiných odvětvích, kteří tady mají podmínky pro rozvoj svého talentu.