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Moc teplá voda? Zapomenuté plavky? Závodní plavci řeší i pikantní záležitosti

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Jihlavský plavecký klub letos slaví 80 let od roku, kdy se začalo ve městě závodně plavat. U té příležitosti vedení klubu hovořilo o nejrůznějších kuriozitách, k tématu mají přitom co říct i zástupci sportovní akademie Elitavers.
Moc teplá voda? Zapomenuté plavky? Závodní plavci řeší i pikantní záležitosti

Moc teplá voda? Zapomenuté plavky? Závodní plavci řeší i pikantní záležitosti

Zdroj: Město Jihlava
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 15:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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