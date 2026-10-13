MMA bojovník zavraždil matku i její pětileté dítě. V ruském vězení se propuštění nedožil

Olga si z dědictví koupila auto a potřebovala ho vyzvednout ze servisu, kde jí montovali alarm. Taxikář, kterého znala z jízd po Novosibirsku a kterému věřila, se nabídl, že ji i s pětiletou dcerou sveze. Cestou zastavil na odlehlém místě. Ten muž se jmenoval Farhod Rahimzoda, v kleci vystupoval pod přezdívkou Tiger Eyes a měl za sebou 10 profesionálních zápasů ve smíšených bojových uměních. Redakce MMAmag otevřela
kartu jeho trestní věci u Novosibirského oblastního soudu a z datovaných záznamů sestavila časovou osu od ledna 2024 až po zprávu, že si z trestu odseděl necelý rok. Cesta do servisu, ze které se vrátil jen řidič
Podle tiskové zprávy Novosibirského oblastního soudu se Rahimzoda s poškozenou seznámil už v roce 2022 jako taxikář. Vztah se stal důvěrným a on se dozvěděl o dědictví, které devětatřicetiletá žena dostala. 19. ledna 2024 koupila v jeho přítomnosti auto, druhý den pro něj jela s dcerou do servisu. Rahimzoda cestou zastavil, napadl ji nožem a způsobil jí 10 bodnořezných ran.
Dívku podle závěrů soudu usmrtil krátce poté na jiném místě, protože se bál odhalení. 21. ledna 2024 se vrátil do servisu a auto odvezl.
Tělo Olgy se našlo v Iskitimském okrese.
Om1.ru uvádí jako datum nálezu 28. ledna 2024, NGS.ru píše obecně o únoru. Tělo pětileté dívky bylo nalezeno 9. února 2024 nedaleko obce Tolmačovo. Peníze pro vlastní rodinu a jedna věta pro tchyni
Co si odnesl, popisují ruská média rozdílně. NGS.ru uvádí podle materiálů trestní věci 3,8 milionu rublů v hotovosti (zhruba 969 000 Kč), mobilní telefon a vozidlo, které pak prodal přes prostředníka. Om1.ru vyčíslil celkovou škodu asi na 5,5 milionu rublů (zhruba 1,4 milionu Kč).
Tchyni předal balíček bankovek a doplnil k němu verzi o sebeobraně: žena ho prý napadla, on jí vzal nůž. Rodina peníze nepřijala a případ ohlásila policii. Partnerka, která měla být podle Om1.ru příjemcem těch peněz, tak byla jedním z prvních lidí, kteří ho poslali do rukou vyšetřovatelů.
Verze motivu se přitom v čase měnila třikrát a redakce MMAmag je porovnala vedle sebe. Hned po činu mluvil o sebeobraně. U soudu podle NGS.ru tvrdil, že šlo o žárlivost, ne o peníze. Vyšetřování a soud pracovaly s loupežným, tedy zištným motivem, a
Om1.ru k tomu v říjnu 2026 doplnil z výpovědí verzi o chybějící první splátce na vlastní bydlení; rodina do té doby bydlela v bytě tchyně.
Z Novosibirska se Rahimzoda pokusil zmizet do Tádžikistánu, jenže dál než do Kazachstánu se nedostal.
Prokurátorka žádala doživotí, soud rozhodl jinak
Zadržen byl v Kazachstánu při pokusu pokračovat dál a vydán zpět do Ruska. Věc vedená pod číslem 2-29/2025 přišla k Novosibirskému oblastnímu soudu 9. prosince 2024, rozsudek padl 23. října 2025. Karta věci uvádí kvalifikaci podle článku 162 odstavce 4 ruského trestního zákoníku, tedy loupeže, a podle článku 105 odstavce 2, tedy vraždy dvou osob včetně nezletilé.
Trest: souhrnně 23 let, k tomu pokuta 150 000 rublů a omezení svobody na 1,5 roku. První 4 roky měl strávit ve vězení, zbytek v kolonii přísného režimu. Státní zástupkyně Larisa Orlovová podle NGS.ru navrhovala doživotí a přísnější režim.
Soud v odůvodnění vysvětlil, proč doživotí neuložil: nenašel znaky výjimečné nebezpečnosti, Rahimzoda nebyl dříve trestán, měl práci a v místě bydliště byl hodnocen kladně. Při rozhodování o přísnější první části trestu ale soud pracoval s
„údaji o osobnosti obžalovaného, který má dovednosti smíšených bojových umění“. Jeho sport se tak dostal přímo do rozsudku jako okolnost, kterou soud vážil.
Odvolání podali obhájce i odsouzený v listopadu 2025. Obě stížnosti byly po zpětvzetí vráceny a rozsudek zůstal v platnosti.
V kleci vydržel naposledy patnáct sekund
Redakce MMAmag prošla jeho zápasový záznam v databázi
Sherdog a obraz drsného zabijáka z klece se rozpadl. Bilance 4 výhry a 6 porážek z 10 profesionálních zápasů, pérová váha do 66 kilogramů, turnaje jako Siberian Fighting League nebo Hall of Fame.
Nebyl to muž z UFC, OKTAGONu ani KSW. Byl to bojovník z okraje ruské regionální scény, jehož jméno znali hlavně pořadatelé menších akcí. Poslední zápas odehrál 11. června 2023 a prohrál ho na škrcení po 15 sekundách. Do klece se už nevrátil, živil se jízdou taxíkem.
Z třiadvaceti let si Rahimzoda odseděl necelý rok a pak ruská média oznámila, že je mrtvý.
Konec, který nikdo nevysvětlil
Om1.ru informoval 11. září 2026 s odvoláním na deník KP-Novosibirsk, že odsouzený zemřel ve výkonu trestu. Newsib téhož dne napsal, že příčina i okolnosti smrti jsou neznámé. V říjnu 2026 případ převzala zahraniční sportovní média, mimo jiné Przegląd Sportowy.
Odstupy mezi třemi daty si redakce MMAmag spočítala z datovaných záznamů v kartě věci a ve zprávách ruských médií sama.
Milník Datum Odstup od předchozího Vražda Olgy a její dcery 20. 1. 2024 — Rozsudek, 23 let vězení 23. 10. 2025 642 dní Zpráva ruských médií o úmrtí 11. 9. 2026 322 dní
Z třiadvaceti let tedy uplynula necelá čtyři procenta. Tvrdil, že o peníze nešlo. Soud v tom viděl loupež. A trest, který měl skončit až ve druhé polovině čtyřicátých let, skončil dřív, než se stihl pořádně rozběhnout. Z rodiny, kterou chtěl podle vlastních slov zajistit, nezbylo nic: manželka se rozvedla, vrátila si dívčí příjmení a nechala změnit dokumenty dětí, Olgin otec zemřel krátce po činu na infarkt a sám Rahimzoda se propuštění nedožil.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Radek Šebek