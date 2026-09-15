MMA bijec Polívka po rozchodu s Vondráčkovou ukázal novou partnerku. Pohledná brunetka má neobvyklý koníček

V autě se drží za ruce, on jí sdílí stories, ona mu posílá srdíčka zpět. Tak vypadal březen 2026 na instagramovém profilu Zdeňka Polívky, kterého česká média znají hlavně jako „bijce“ z klece a bývalého partnera Lucie Vondráčkové. Jenže tentokrát nešlo o Lucii. Po boku třicátníka se objevila tmavovlasá žena, kterou sekundární zdroje identifikují jako Adélu Augustinovou. A právě jeden detail z jejího profilu rozvířil komentáře víc než samotný nový vztah: fotka s tarantulí na dlani a lakonický popisek k ní.
Tři roky s Vondráčkovou a tichý konec
Zdeněk Polívka a Lucie Vondráčková byli veřejně spojováni nejpozději od října 2022, kdy herečka a zpěvačka letěla do Frankfurtu podpořit ho na zápase. Tři roky fungovalo všechno, co bulvár potřebuje: společné fotky, vzájemná podpora, kontrast mezi světem showbyznysu a oktagonu. Pak ticho.
Faktický rozchod nastal podle Luciina vyjádření pro TV Nova už kolem června 2025. Veřejně ho ale Polívka oznámil až 3. prosince 2025 v instagramovém příspěvku, kde zároveň dal najevo, že důvody rozebírat nehodlá. Lucie o tři dny později řekla, že se rozešli „před půl rokem“, mluvila o „krásných třech letech“ a naznačila generační rozdíl v tom, jak kdo vnímá potřebu takové věci oznamovat na sítích. Mezi faktickým koncem a veřejným přiznáním tedy uplynulo zhruba šest měsíců.
Adéla Augustinová: jméno, Instagram a pavouci
První mediální zachycení nového páru pochází z 9. března 2026, kdy iSport popsal společné rande a instagramové momenty. O dva týdny později Super.cz a Aha! přinesly i jméno, Adéla Augustinová, a podrobněji rozebraly, co o ní prozrazuje její instagramový profil.
A právě tam čekal detail, který z jinak civilního představení udělal příběh: Adéla doma chová tarantule. Média citovala její instagramový popisek k fotce s pavoukem na ruce. Vedle toho se objevila zmínka o dvou kočkách. Žádný oficiální rozhovor, žádná tiskovka, celé „představení“ proběhlo přes sdílené stories, video z auta a vzájemné reposty.
O profesi ani širším zázemí Adély Augustinové spolehlivé zdroje mlčí. Není známo, kde pracuje, odkud pochází ani jak se s Polívkou seznámila. Jediné, co je veřejně doložitelné, je jméno, instagramová aktivita a právě ten neobvyklý koníček.
Kontrast, který píše příběh sám
Lucie Vondráčková je etablovaná veřejná tvář s desítkami let v showbyznysu. Adéla Augustinová je, alespoň podle toho, co o ní víme, žena mimo celebritní okruh, jejíž mediální obraz se staví na instagramových momentech a fotce s pavoukem. Profesní srovnání obou žen nelze z dostupných zdrojů udělat, ale rozdíl v typu veřejně sdíleného detailu mluví sám za sebe.
U Vondráčkové média řešila premiéry, koncerty, let do Frankfurtu na zápas. U Augustinové řeší tarantuli. Je to lehce bizarní, ale právě proto to funguje jako rozlišovací znak, a podle nás je to i důvod, proč příběh rezonuje víc, než by jinak „nová přítelkyně MMA zápasníka“ rezonovala.
Co říká Lucie
Přímou veřejnou reakci Lucie Vondráčkové na Adélu Augustinovou se nám dohledat nepodařilo. V lednu 2026 pro Blesk řekla, že muži po jejím boku jsou kamarádi a že je single. V únoru pro Super.cz zopakovala, že na tom nechce nic měnit. Obě vyjádření padla ještě předtím, než se nový pár objevil v médiích, takže je nelze číst jako reakci na Adélu, spíš jako obraz toho, kde Lucie v tu chvíli byla.
Časová osa ve zkratce
|Kdy
|Co se stalo
|Říjen 2022
|Polívka a Vondráčková poprvé veřejně spojeni
|Cca červen 2025
|Faktický rozchod (podle Lucie)
|3. prosince 2025
|Polívka oznámil rozchod na Instagramu
|6. prosince 2025
|Lucie potvrdila rozchod pro TV Nova
|Leden–únor 2026
|Lucie veřejně říká, že je single
|9. března 2026
|První mediální zachycení Polívky s novou partnerkou
|23.–24. března 2026
|Média identifikují Adélu Augustinovou
Mezi faktickým koncem vztahu s Lucií a veřejným objevením Adély uplynulo zhruba devět měsíců. Mezi oficiálním oznámením rozchodu a prvním zachycením nového páru pak necelé tři. Zda vztah s Augustinovou začal dřív, žádný otevřený zdroj netvrdí, a spekulovat by znamenalo psát příběh, který zatím neexistuje.
Tarantule na dlani brunetky vedle MMA zápasníka. Někdy stačí jeden instagramový záběr, aby se z anonymní ženy stal nejhledanější výraz týdne.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta