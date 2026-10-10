Mlsné dvoubarevné řezy s broskvovým krémem – lehký víkendový dezert, který zvládne každý a chutná naprosto božsky

Piškotové řezy jsou přesně ten druh moučníku, který se hodí, když má přijít návštěva, ale není potřeba chystat nic příliš složitého. Na řezu hezky vynikne střídání světlého a kakaového piškotu, mezi nimiž je jemný krém s broskvovou příchutí. Strouhaná čokoláda navrch dodá nejen hezký vzhled, ale také příjemně čokoládovou chuť.
Broskve mají za sebou dlouhou cestu. Pocházejí z Číny, kde se pěstovaly už před tisíci lety, a přes Persii se později dostaly do Evropy. Dnes si bez nich letní kuchyni snad ani neumíme představit. Jsou výborné čerstvé, ale své místo mají také v kompotech, marmeládách a nejrůznějších moučnících. K jejich přednostem patří výrazná vůně a sladká, šťavnatá dužina, která se dobře snoubí se smetanou, tvarohem i čokoládou. V těchto řezech se jejich chuť objeví v podobě broskvového želé, které zároveň pomůže krém zpevnit.
Kakaový piškot má oproti světlému výraznější a lehce nahořklou chuť. Právě ta je příjemným protikladem ke sladkému krému. Bílá a mléčná čokoláda na povrchu pak přidají další vrstvu chuti a udělají z jednoduchého moučníku pěkný dezert na slavnostnější stůl.
Broskvové želé nemusí zůstat jedinou možností. Podobně dobře funguje jahodové, malinové nebo citronové. Do krému lze přidat také drobně nakrájené ovoce a místo mléčné čokolády použít hořkou, pokud máte rádi méně sladké moučníky.
Troubu předehřejte na 170 °C. Vejce oddělte a z bílků vyšlehejte pevný sníh. Za stálého šlehání postupně přidávejte cukr a šlehejte, dokud nebude sníh hladký, lesklý a pevný.
Do sněhu postupně zašlehejte žloutky, vždy jen krátce, aby směs zůstala nadýchaná. Mouku smíchejte s bramborovým škrobem a práškem do pečiva. Suchou směs prosejte k vejcím a opatrně ji vmíchejte stěrkou.
Těsto rozetřete do plechu nebo formy o rozměrech 24 × 24 cm vyložené pečicím papírem. Povrch uhlaďte, aby byl piškot rovnoměrně vysoký. Pečte při 170 °C přibližně 25–30 minut, dokud špejle zapíchnutá do středu nezůstane suchá.
Upečený světlý piškot nechte ve formě krátce zchladnout a potom ho vyjměte. Formu znovu vyložte pečicím papírem. Stejným způsobem připravte kakaový korpus, jen do mouky se škrobem a práškem do pečiva přidejte také kakao.
Kakaové těsto nalijte do stejné formy a povrch rovnoměrně uhlaďte. Pečte při 170 °C přibližně 25–30 minut. Upečený korpus nechte zcela vychladnout, potom ho podélně rozkrojte na dva stejně silné pláty.
Broskvové želé nasypte do misky a zalijte 60 ml horké vody. Důkladně promíchejte, aby se želé úplně rozpustilo, a nechte ho zchladnout, až začne mírně houstnout, ale stále zůstane tekuté. Nesmí být horké, když ho budete přidávat do šlehačky.
Vychlazenou smetanu vyšlehejte s moučkovým cukrem do nadýchaného krému. Za stálého šlehání na nízké otáčky do ní tenkým proudem přilévejte zchladlé želé. Šlehejte jen krátce, dokud se želé se smetanou rovnoměrně nespojí.
Na světlý piškot položte kakaový piškot a potřete ho polovinou připraveného krému. Přiklopte druhou polovinou kakaového korpusu a potřete ji zbylým krémem. Povrch posypte nastrouhanou bílou a mléčnou čokoládou.
Hotové řezy uložte do lednice alespoň na 2 hodiny, aby krém dostatečně zpevnil a jednotlivé vrstvy se spojily. Před podáváním je nakrájejte ostrým nožem na stejně velké porce. Uchovávejte je v chladu.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová