Mléčné miniroládky bez pečení – hned po prvním soustu chtěla tchyně recept. Lepší dezert prý dlouho nejedla

Pudinkové minirolády bez pečení s kokosem představují přesně ten typ elegantního dezertu, který působí jako z luxusní cukrárny, a přitom jeho příprava zabere jen pár minut. Tyto jemné roládky v sobě snoubí sametově hladký mléčný základ, nadýchanou šlehačku a křupavý kokosový kabátek, který každému soustu propůjčí jemný exotický nádech.
Inspirace pro tento nepečený skvost vychází z tradiční blízkovýchodní a turecké kuchařské tradice, kde je tento typ dezertu známý jako
Sultan Sarması neboli sultánovy rolády. Osmanské dvorní kuchařky odpradávna připravovaly husté mléčné krémy chladnutím na plechu vysypaném oříšky nebo kokosem. Hlavním kulinářským trikem tohoto receptu je totiž vytvoření jemného pudinkového základu přímo na plechu. Mléčná hmota zjemněná kouskem másla po vychladnutí dokonale ztuhne, aniž by ztratila svou vláčnost, zatímco štědrá vrstva strouhaného kokosu na dně zabrání jakémukoliv přichycení a usnadní následné stáčení do roztomilých miniroládek.
Největší předností této sladkosti je její lehce stravitelný charakter a osvěžující chuť. Nemusíte se bát, že se vám piškotové těsto srazí nebo poláme při balení – pružný mléčný základ v kombinaci s nadýchanou šlehačkou se tvaruje téměř sám a vytváří neuvěřitelně jemnou texturu.
S receptem si navíc můžete snadno pohrát podle vlastní chuti. Do mléčného krému lze při vaření přimíchat lžíci kvalitního kakaa nebo rozpuštěnou hořkou čokoládu pro temně čokoládovou verzi. Pokud chcete dezertu dodat trochu svěžesti, položte na šlehačku před zarolováním plátky čerstvých jahod, maliny nebo banán. Na závěr můžete minirolády ozdobit nasekanými praženými pistáciemi či pokapat karamelovým přelivem.
Mouku smíchejte s klasickým i vanilkovým cukrem. Přidejte asi 200 ml mléka a směs zamíchejte.
Poznámka: Mléko přilijte v několika dávkách, aby v těstu nevznikly hrudky.
Zbytek mléka vlijte do hrnce a zahřejte ho. Poté do něj vmíchejte připravenou směs, kterou zahřívejte asi 2 minuty. Jakmile začne bublat, vařte ji 1–2 minuty, odstavte ji z tepla a vmíchejte do ní špetku soli a máslo.
Plech pokryjte strouhaným kokosem a polijte ho připravenou mléčnou hmotou, kterou uhlaďte. Dezert pokryjte potravinovou fólií a nechte ho zcela vychladnout na pokojovou teplotu.
Poté pochoutku vložte na 30 minut do lednice, kde ji nechte ztuhnout. Mezitím připravte náplň. Smetanu vyšlehejte s vanilkovým cukrem dotuha.
Tip: Na základě vlastní chuti můžete přidat i bílý cukr.
Náplní potřete vychlazený základ dezertu, který následně rozdělte na 6 stejných obdélníků. Každý obdélník poté zarolujte a hotové pudinkové minirolády bez pečení můžete servírovat.
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Zdroj receptu: Alina FooDee
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová