Mladý Viki Cabadaj řádil i v reálném životě: Za nechutné chování dostal 10 měsíců na Pankráci

Některé role se k hercům natolik „přilepí“, že se jich zbavují roky. U Jana Antonína Duchoslava to byl přesně ten případ. Viki Cabadaj ze Sněženek a machrů z něj udělal známou tvář, jenže časem se ukázalo, že rychlá sláva měla i nepříjemný rub.
Když se řekne Viki Cabadaj, většina diváků si okamžitě vybaví drzého frajírka ze Sněženek a machrů, který měl sebevědomí na rozdávání. Ne každý by asi čekal, že Jan Antonín Duchoslav, který ho v sedmnácti letech ztvárnil, si část podobného sebevědomí přenesl i do skutečného života. Sláva přišla prakticky přes noc a herec přiznává, že ji tehdy vůbec nezvládl. Na In-Lifestyle jsme se podívali na příběh kluka, kterému jeden film změnil život a na chvíli také pořádně zamotal hlavu.
Z hvězdy gymnázia až za mříže
Duchoslavovi bylo pouhých sedmnáct, když se objevil ve Sněženkách a machrech. Z obyčejného středoškoláka se najednou stal známý obličej a Viki Cabadaj začal žít vlastním životem. Jenže zatímco filmový Viki měl pocit, že mu patří svět, skutečný Jan Antonín na takovou pozornost připravený nebyl. „Choval jsem se jako hlupák. Vůbec jsem nevěděl, jak to mám uchopit. Měl jsem pocit, že jsem někdo a že něco znamenám,“ popsal toto období s odstupem pro PrimaŽeny.
A začalo to mít následky. Škola šla stranou a Duchoslav se nakonec ani nedostal k maturitě. Zpětně přiznává, že sláva mu rozhodně neprospěla. Trvalo nějaký ten rok, než se s novou situací jakž takž vyrovnal. Jenže skutečný pád měl teprve přijít. Po vyhazovu z gymnázia narukoval na vojnu, kde se dostal do problémů kvůli šikaně nováčků. A tentokrát už nešlo jen o průšvih, který by se dal zamést pod koberec.
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Za šikanu dostal deset měsíců
Duchoslav dnes o své vojenské minulosti nemluví tak, že by se snažil všechno omlouvat. Otevřeně přiznává, že se choval špatně. Podle jeho vzpomínek tehdejší armádní systém šikaně svým způsobem nahrával a on se nechal strhnout prostředím. „Není to nic k chlubení,“ přiznal. Následoval vojenský soud a trest deseti měsíců nepodmíněně. Z mladého filmového idolu se tak stal odsouzený vězeň. Duchoslav skončil na Pankráci, kde nakonec strávil 19 dní.
Ven se dostal díky amnestii prezidenta Gustáva Husáka. Ve vězení rozhodně neměl žádné hvězdné zacházení. Podle jeho slov ho tamní vězni dokonce chránili před dozorci, kteří mu dávali mimořádně náročné směny. Po návratu na svobodu už před ním nebyl život filmového frajírka, kterému všechno prochází. Jeho herecká sláva postupně vyprchala a Duchoslav si musel najít vlastní cestu. Zkoušel různé práce a nějaký čas se pohyboval spíš v zákulisí filmového a televizního světa. Později se znovu dostal před kameru i na divadelní jeviště, ale už nikdy se nespoléhal pouze na to, že ho uživí jedna slavná role.
Tato životní zkušenost ho podle jeho vlastních slov naučila, že několik minut slávy člověku žádnou jistotu do budoucna nedá. Dnes se na svého někdejšího Vikiho dívá s mnohem větším odstupem. V srpnu v Českém rozhlase otevřeně mluvil o tom, že za sebou má spoustu chyb a že právě ony ho nakonec posunuly dál. Změnil se i jeho pohled na to, co je v životě důležité. Největší hrdost dnes nespojuje s filmovou slávou, ale se svými dvěma syny.
A tak zatímco Viki Cabadaj zůstal v očích diváků navždy drzým klukem ze Sněženek a machrů, Jan Antonín Duchoslav si musel svou dospělost odžít mnohem tvrdším způsobem. Sláva, která ho v mládí vynesla nahoru, ho totiž zároveň srazila na zem a 19 dní za mřížemi se stalo jednou z nejtvrdších lekcí jeho života.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Mladý Viki Cabadaj řádil i v reálném životě: Dostal 10 měsíců na Pankráci a zachránila ho až amnestie byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.