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Mladý Viki Cabadaj řádil i v reálném životě: Za nechutné chování dostal 10 měsíců na Pankráci

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Dennívýzva
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Některé role se k hercům natolik „přilepí“, že se jich zbavují roky. U Jana Antonína Duchoslava to byl přesně ten případ. Viki Cabadaj ze Sněženek a machrů z něj udělal známou tvář, jenže časem se ukázalo, že rychlá sláva měla i nepříjemný rub.
Fotografie Jana Antonína Duchoslava

Fotografie Jana Antonína Duchoslava

Zdroj: Foto: NextFoto, Jan Antonín Duchoslav na křtu videoklipu Klaus in da House
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 09:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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