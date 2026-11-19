Na začátku srpna 2026 zadrželi policisté v Belgorodské oblasti muže, jehož příjmení zná každý, kdo kdy sledoval těžkou váhu. Ivan Emelianenko, 38letý ruský bojovník a nejmladší z bratrů Emelianenkových, se podle verze vyšetřování pokusil společně se známou koupit syntetickou drogu ve velkém množství. K předání podle obvinění nedošlo. Vinu zatím nikdo neprokázal, případ je teprve na začátku soudní fáze. Fjodor Emelianenko vybudoval jednu z nejúspěšnějších kariér v historii těžké váhy, jeho nejmladší bratr se do zpráv dostává kvůli soudům. Redakce MMAmag otevřela ruský trestní zákoník a porovnala ho s kvalifikací, kterou z karty věci citují ruská média.
Spis ze srpna dorazil k soudu až v listopadu
Deník Kommersant napsal 17. listopadu 2026, že ke Starooskolskému městskému soudu v Belgorodské oblasti dorazila trestní spis proti Anastasiji Emelianenková a Ivanu Emelianenkovi, obviněným z pokusu nabýt drogy ve velkém množství. Podle soudní kartotéky nebylo první jednání nařízeno. Že spis u soudu je, potvrdila i agentura TASS větou „Věc dorazila k soudu“. Jinými slovy: nejde o rozsudek, jde o start řízení.
Vyšetřování vedly orgány Ministerstva vnitra Belgorodské oblasti. Podle Kommersantu samo ministerstvo o případu oficiálně neinformovalo. Kvalifikaci z karty věci uvádí server Match TV: článek 30 odst. 3 a článek 228 odst. 2 ruského trestního zákoníku. V prvním z nich stojí, že pokusem se rozumí jednání přímo směřující ke spáchání činu, které nebylo dokončeno z důvodů nezávislých na dané osobě.
Z obou paragrafů jde spočítat konkrétní počet let a je nižší než sazba, kterou článek 228 na první pohled uvádí.
Kolik let se schovává za dvěma paragrafy
Redakce MMAmag spojila obě ustanovení trestního zákoníku ve znění dostupném na serveru ConsultantPlus a dopočítala horní hranici. Článek 228 odst. 2 stanoví za nezákonné nabytí nebo držení ve velkém množství tři až deset let odnětí svobody. Článek 66 odst. 3 přidává strop: za pokus nesmí trest překročit tři čtvrtiny maxima za dokonaný čin.
|Ustanovení
|Co stanoví
|Hodnota
|čl. 228 odst. 2 trestního zákoníku Ruské federace
|horní hranice za dokonaný čin ve velkém množství
|10 let
|čl. 66 odst. 3 trestního zákoníku Ruské federace
|strop trestu za pokus
|tři čtvrtiny
|výsledek výpočtu
|maximum při odsouzení za pokus
|7,5 roku
Jde o zákonný strop, ne o odhad toho, jak soud rozhodne. A ještě jedna věc, která se v titulcích ztrácí: obvinění nezní na obchod s drogami. Z článku 228.1, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že výrobu, prodej a přepravu za účelem distribuce řeší samostatné ustanovení s podstatně vyšší sazbou. V kvalifikaci případu, jak ji citují ruská média, není.
Rozdíl mezi obžalobou a rozsudkem
GLOSA Číslo 7,5 roku vypadá jako verdikt, ale je to jen horní okraj mantinelu. Dolní okraj téhož paragrafu začíná na třech letech a soud se v tom rozmezí pohybuje podle okolností, které zatím nikdo veřejně nezná. Mezi obviněním a rozsudkem leží celé řízení, které ve Starém Oskolu ještě nezačalo.
Pozornost přitom nepřitahuje spis, ale příjmení. Krajská drogová věc by se do sportovních rubrik nikdy nedostala, kdyby obviněný neměl bratra, který roky patřil mezi nejznámější těžké váhy planety. To je důvod, proč u tohohle textu platí dvojnásob, že obvinění je tvrzení jedné strany.
Rok a půl za mřížemi a návrat, který dlouho nevydržel
Ivan Emelianenko už jednou odsouzený byl. V prosinci 2024 mu Starooskolský městský soud uložil podle Kommersantu, Match TV a RTVI rok a šest měsíců odnětí svobody za úmyslné způsobení těžké újmy na zdraví podle článku 111 odst. 1. Server RBK Sport 26. února 2025 napsal, že Belgorodský oblastní soud rozsudek ponechal beze změny. V září 2025 pak podle RTVI soud vyhověl žádosti o podmíněné propuštění.
Zápasit začal znovu rychle. Podle promotéra Vladimira Chrjunova, kterého 14. prosince 2025 citoval Sportbox, porazil na turnaji WTKF v Sevastopolu Maxima Ščerbakova jednomyslným rozhodnutím. Dřív, 1. března 2024, nastoupil na turnaji Ural FC 6 proti Alimu Heibatimu; podle databáze Tapology šlo o profesionální box s limitem 93 kg.
Předchozí odsouzení je kontext, nic víc. O srpnové věci nevypovídá a soud ji posuzuje samostatně.
Zbývá otázka, kterou si fanoušci kladou nejčastěji: jestli se k obvinění vyjádřil sám Ivan Emelianenko nebo někdo z jeho slavných bratrů.
Ticho kolem nejslavnějšího příjmení ruské těžké váhy
Kommersant uvedl, že Ivan Emelianenko na žádost deníku o komentář neodpověděl. Jediná dohledaná reakce z jeho okolí přišla od promotéra Vladimira Chrjunova, který agentuře TASS řekl: „Je mi to líto. Vynaložili jsme hodně sil na jeho nápravu. Ale nepovedlo se“. Je to hodnocení člověka, který ho po propuštění vracel do ringu, ne stanovisko k obvinění.
Pro fanouška z toho plyne jediné jisté: jméno, které patřilo na karty ruských bojových turnajů v Sevastopolu i v Jekatěrinburgu, je k 19. listopadu 2026 vedené v trestní věci ve Starém Oskolu. A ta zatím nemá ani termín prvního jednání.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala s textem ruského trestního zákoníku na serveru ConsultantPlus ve znění od 4. srpna 2026 a porovnala ho s kvalifikací, kterou z karty trestní věci Starooskolského městského soudu citují Kommersant a Match TV; samotnou kartu věci se přes server soudu otevřít nepodařilo, stejně jako rozsudek z prosince 2024 a rozhodnutí o podmíněném propuštění ze září 2025, které jsou proto doloženy jen sekundárně. Do výpočtu vstoupily dvě hodnoty: horní hranice 10 let podle čl. 228 odst. 2 a koeficient tři čtvrtiny podle čl. 66 odst. 3, tedy 10 × 3/4 = 7,5 roku; jde o zákonný strop při uvedené kvalifikaci, ne o predikci rozsudku a bez zohlednění individuálních okolností trestání. Stav řízení je uveden k 19. listopadu 2026. Nepodařilo se dohledat MMA bilanci Ivana Emelianenka v zápasových databázích, jeho vlastní vyjádření na oficiálních účtech, reakci Fjodora ani Alexandra Emelianenkových, stanovisko organizací Ural FC a REN TV Fight Club ani ohlášený zápas na prosinec 2026 či rok 2027. Článek neuvádí detaily staršího násilného skutku ani údaje o poškozeném a k nové věci důsledně drží presumpci neviny.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka