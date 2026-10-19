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Mladík řádil v Lukách: Fyzické napadení, výtržnictví a porušení zákaz řízení

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Hned z několika provinění je obviněný mladík, který se měl protiprávního jednání dopouštět v Lukách nad Jihlavou v září a říjnu. Kriminalisté ho zadržení a hrozí mu až pět let ve vězení.
Mladík řádil v Lukách: Fyzické napadení, výtržnictví a porušení zákaz řízení

Mladík řádil v Lukách: Fyzické napadení, výtržnictví a porušení zákaz řízení

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 14:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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