Mladí lidé po odchodu od rodičů neperou prádlo. Pětina z nich neví, jak zapnout pračku

Britský průzkum mezi tisícovkou mladých dospělých přinesl alarmující zjištění. Téměř sedm z deseti respondentů se po přestěhování vyhýbalo praní prádla. Třetina z nich nechala špinavé kusy ležet celé týdny, někteří dokonce měsíce. Šestnáct procent dotázaných si obléklo postupně úplně všechno, co měli ve skříni, než se konečně odhodlali pračku zapnout.
Deodorant místo pracího prášku
Kreativita mladých nezná mezí. Každý pátý zkouší oživit nelibě vonící kusy deodorantem nebo tělovou vůní. Deset procent raději zrušilo společenské akce, protože neměli nic čistého na sebe. Někteří dokonce radši koupili nové oblečení, než aby se pustili do praní.
Třetina mladých přiznala, že s pračkou má minimální nebo žádnou zkušenost. Téměř stejné procento se obává, že si zničí oblečení. Osmadvacet procent tápe při výběru správného programu – neví, jakou teplotu zvolit ani kolik přidat pracího prostředku.
Chloe Bakerová ze společnosti Dr. Beckmann, která průzkum zadala, komentuje situaci: „Odchod z domova je vzrušující i ohromující zároveň. Najednou se od vás očekává, že budete umět všechny ty věci, které se dřív děly někde v pozadí. Ale odkládat praní na dva až tři týdny není řešení a může vést k tomu, že se skvrny usadí a pachy se zapaří, což je pak těžší odstranit a může to poškodit oblečení, pokud se to neošetří. Se správnými pomůckami můžete z praní vzít starosti pryč.“
Když selže i nejchytřejší student
Devět z deseti dotázaných zažilo od odchodu z domova nějakou katastrofu s praním. Nejčastěji zapomněli vyndat kapesníky z kapes, smíchali barevné prádlo s bílým nebo museli dávku prát znovu, protože se věci pořádně nevypraly.
Proto se mladí obracejí na rodinu. Téměř polovina volá příbuzným alespoň jednou týdně kvůli radám ohledně domácích prací – vaření (30 procent), praní (29 procent) a hospodaření s penězi (27 procent).
Samostatný průzkum mezi tisícovkou rodičů dospělých dětí ukázal zajímavý paradox. Čtyřiadvacet procent rodičů se obává, jak si jejich potomci poradí sami. Přitom 62 procent z nich stále pere prádlo svým dospělým dětem, které žijí doma. A téměř polovina je ochotna vyprat oblečení i při návštěvě už osamostatněných dětí.
Clem Wade, odborník na přípravu studentů na univerzitní život, který spolupracuje s Dr. Beckmann, vysvětluje: „Odchod z domova znamená obrovský posun v řízení vlastního života, a to zaskočí i ty akademicky nejschopnější studenty. Většina mladých lidí má velmi málo zkušeností s praním, vařením nebo základní životní administrativou. Kdybych mohl dát rodičům jednu radu, bylo by to pomoci jejich dětem připravit se na odchod z domova tím, že před odjezdem absolvují zkoušky praní, nákupů a vaření."
Co všechno mladí dělají, jen aby nemuseli prát
Výzkum odhalil desítku nejčastějších úhybných manévrů. Mladí nosí již použité oblečení, perou si ručně v umyvadle nebo maskují pachy sprejem. Někteří vozí špinavé prádlo zpátky rodičům, jiní se snaží odstranit skvrny vlhčenými ubrousky místo řádného vyprání.
Nejzoufalejší případy zahrnují nákup nového oblečení místo vyprání starého. A jakou máte zkušenost se svými dětmi vy? Jsou připraveny na život, nebo jim pořád perete?
Zdroje článku: mirror.co.uk, express.co.uk, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá