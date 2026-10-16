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Mladí Češi odkládají život, dokud nezhubnou. Kvůli své váze se vyhýbají i lékařům

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Návštěva bazénu, sportování, cestování nebo obyčejné setkání s přáteli. Část mladých lidí v Česku tyto aktivity odkládá na dobu, až se jim podaří zhubnout. Nový průzkum mezi 705 respondenty ukázal, že vyšší hmotnost může ovlivňovat nejen společenský život a psychiku, ale také ochotu vyhledat lékařskou pomoc. U lidí se závažnou obezitou se navíc přidávají zdravotní komplikace a omezení při běžných činnostech.
Téměř čtyři z deseti mladých ve věku 18–25 let, které omezuje jejich váha, odkládají své plány na dobu, „až zhubnou“.

Téměř čtyři z deseti mladých ve věku 18–25 let, které omezuje jejich váha, odkládají své plány na dobu, „až zhubnou“.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 06:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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