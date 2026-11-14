Mladé ženy hledaly v Sovětském svazu lepší budoucnost. Některé místo nového domova poznaly hrůzy gulagu

Ve třicátých letech nebyl Sovětský svaz pro všechny návštěvníky a přistěhovalce jen zemí obrovských hospodářských problémů. Propaganda nabízela obraz společnosti budující nové továrny, školy a města, kde mají mít pracující lidé lepší příležitosti. Zároveň zde již delší dobu žily početné české komunity, především na Ukrajině. Jejich obyvatelé často považovali ruské či ukrajinské prostředí za vlastní domov a nepohlíželi na sebe jako na cizince na dočasném pobytu. Ani dlouholeté místní vazby jim však nezaručily bezpečí, když se státní politika obrátila proti celým skupinám obyvatel. Pro nově příchozí mohl být pobyt zpočátku spojený s nadějí na zaměstnání nebo s politickým přesvědčením. Tento obraz se ale prudce rozcházel s realitou státu, v němž se moc opírala o tajnou policii, vykonstruovaná obvinění a rozsáhlou síť věznic a pracovních táborů.
Helena odjela za manželem a práci našla v Moskvě
Helena Frischerová, rozená Glassová, pocházela z Prostějova. V roce 1935 odjela se svým manželem Abrahamem do Sovětského svazu, kde se chtěli pracovně uplatnit. Abraham působil jako technický pracovník a podílel se na budování moskevského metra. Manželé se pohybovali také v okruhu českých umělců a intelektuálů, mezi nimiž byl spisovatel Jiří Weil. Jeho román Moskva-hranice, vydaný roku 1937, čerpal z tehdejší zkušenosti cizinců v Moskvě a z osudů blízkých známých. Atmosféru stále většího podezírání, kterou kniha zachycovala, však Frischerovi brzy poznali přímo na sobě.
V roce 1937, během vrcholícího takzvaného Velkého teroru, byli oba manželé zatčeni. Sovětské úřady zacházely s cizinci jako s potenciálními špiony a politickou nespolehlivost dokázaly vyvozovat i ze zcela běžných kontaktů. Abraham Frischer byl 16. ledna 1938 popraven. Helena byla odsouzena k desetiletému pobytu v nápravně-pracovních táborech. O manželově smrti během věznění nevěděla. Její představa, že v Sovětském svazu začnou nový pracovní život, se během krátké doby změnila v boj o přežití v prostředí, kde člověk neměl skutečnou možnost obhajoby.
Přežívání ve vězeňském systému nebylo jen otázkou dostatečné fyzické síly. Lidé museli snášet neustálé přesuny, nedostatek soukromí a nejistotu, zda se vůbec dočkají konce trestu. Ženy se v táborových podmínkách snažily uchovávat drobné osobní předměty a vytvářely věci, které mohly připomínat život před zatčením. Dochované výšivky, kresby nebo upravené kusy oblečení dnes dokládají snahu zachovat důstojnost i v prostředí, kde všechno podléhalo kontrole. Podobné předměty nelze chápat jako známku lehkého života za ostnatým drátem. Vznikaly často navzdory hladu, únavě a nemožnosti svobodně rozhodovat o vlastní práci. Při čtení pamětí je proto důležité vnímat současně utrpení i každodenní solidaritu, která některým vězeňkyním pomáhala vydržet.
Lágrová každodennost znamenala hlad i odloučení
Ve svých později sepsaných vzpomínkách Helena popisovala táborový svět jako soustavu ubikací, dílen, kanceláří a míst obehnaných ploty, v níž o lidském životě rozhodoval pracovní režim a síla přežít další den. Trest neznamenal pouze ztrátu svobody. Vězňové čelili vyčerpávající práci, nedostatku jídla, nemocem, zimě a trvalé nejistotě. Velkým problémem bylo odloučení od rodiny i nemožnost zjistit, co se děje s blízkými. Pro ženy mělo věznění další specifické důsledky včetně zranitelnosti vůči násilí a přerušení běžného rodinného života. Zkušenosti jednotlivých táborů se přitom lišily a není správné předpokládat, že všichni vězni procházeli totožnými podmínkami.
Helenino svědectví nezachycuje jen brutalitu systému. Věnovala se také tomu, jak si vězeňkyně pomáhaly, sdílely nepatrné zásoby a snažily se uchovat si zájem o četbu, poezii nebo drobné kulturní aktivity. Právě takové okamžiky solidarity mohly rozhodovat o tom, zda člověk psychicky vydrží dlouhé roky v izolaci. Helena byla propuštěna roku 1947, ale do Československa se už nevrátila. Zůstala v Moskvě, kde také v roce 1984 zemřela. Své zkušenosti zachytila v memoárech, které se později dostaly také k českým čtenářům.
České kořeny nechránily ani rodiny usazené na Ukrajině
Odlišný příběh měla Emílie Stračevská, rozená Čížková. Narodila se roku 1903 v české přistěhovalecké rodině na území dnešní Ukrajiny a sama tedy nepřijela do Sovětského svazu z meziválečného Československa. Pracovala jako učitelka v české škole a byla manželkou agronoma Borise Stračevského. V roce 1930 ji sovětská bezpečnost zatkla v souvislosti s procesem proti českým učitelům. Následujícího roku dostala pětiletý trest v pracovních táborech, ale kvůli zdravotním následkům vyšetřování byla předčasně propuštěna. Návrat na svobodu však nepředstavoval skutečnou ochranu před dalším postihem.
Na jaře 1938 byla Emílie zatčena znovu, krátce po svém manželovi. Oba obvinili ze špionáže a nepřátelské činnosti. Rozhodnutí o jejich popravě vydala mimořádná trojice sovětské bezpečnosti a dne 10. června 1938 byli v Žitomíru zastřeleni. Dochované vyšetřovací spisy a badatelské práce dnes umožňují jejich osud rekonstruovat přesněji, než bylo možné po desetiletí mlčení. Příběhy obou žen připomínají, že gulag a stalinské represe nepostihovaly pouze odpůrce režimu. Oběťmi se stávali i lidé, kteří za Sovětským svazem hledali práci, podporovali jeho ideály nebo v jeho hranicích žili po generace.
Použité zdroje: ustrcr.cz, cechoslovacivgulagu.cz, gulag.cz