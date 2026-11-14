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Mladé ženy hledaly v Sovětském svazu lepší budoucnost. Některé místo nového domova poznaly hrůzy gulagu

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Sovětský svaz přitahoval ve třicátých letech část československých levicově smýšlejících lidí slibem práce a spravedlivější společnosti. Někteří za novým začátkem skutečně odjeli, jiní už žili v českých komunitách na sovětském území. V době stalinských represí však mohl i běžný původ, zahraniční kontakty nebo práce v české škole stačit k zatčení. Osudy Heleny Frischerové a Emílie Stračevské ukazují dvě odlišné cesty do stejného represivního systému. Jedna žena přežila deset let v pracovních táborech, druhá se po dalším zatčení stala obětí popravy.
Mladé ženy hledaly v Sovětském svazu lepší budoucnost. Některé místo nového domova poznaly hrůzy gulagu

Mladé ženy hledaly v Sovětském svazu lepší budoucnost. Některé místo nového domova poznaly hrůzy gulagu

Zdroj: Magnific
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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