Mládě kapybary vyleze rodiči na záda do hodiny po narození. Chrání ho to před kajmany, ale klíčový je jiný důvod

Jihoamerické mokřady patří k nejnebezpečnějším kolébkám na planetě. Kajmani číhají pod hladinou, jaguáři obcházejí břehy a z oblohy se snášejí dravci. Právě v tomto prostředí rodí kapybara, největší žijící hlodavec, svá mláďata bez hnízda, bez nory, přímo na otevřeném terénu. Novorozenec váží kolem 1,5 kilogramu, jeho srst je kompletní a oči otevřené. Během několika hodin stojí na vlastních nohách; v zajetí chovatelé popisují dokonce okamžité běhání a plavání. Přesto se malá kapybara opakovaně vyšplhá na záda nejbližšího dospělce. Proč by tak pohybově vyspělý tvor volil pozici pasažéra?
Precociální start života: proč mládě kapybary nepotřebuje hnízdo
Biologové označují mláďata kapybar jako vysoce precociální, tedy zralá už v okamžiku porodu. Terénní studie shrnující demografické znaky druhu potvrzují, že novorozenci se rozběhnou „během několika hodin po příchodu na svět“. Oproti třeba bobřím mláďatům, která začínají plavat zhruba až po prvním týdnu a zůstávají uzavřená v rodinné hrázi, kapybara vstupuje do vody prakticky okamžitě. Nutrie sdílí podobně rychlý motorický start, jenže postrádá tak propracovanou skupinovou výchovu.
Klíčová studie publikovaná v
Scientific Reports zdůrazňuje, že čichový systém novorozené kapybary je při narození plně funkční a uzpůsobený náročnému sociálně-kognitivnímu prostředí. Mládě tedy vnímá pachy, hlasy i pohyby stáda od prvních okamžiků. Tato smyslová připravenost mu umožňuje orientovat se ve skupině čítající běžně deset až dvacet jedinců a aktivně si v ní hledat místo. Komunitní péče a allosání: skrytý motor přežití mláďat
Ochrana před predátory je zřejmý důvod, proč se novorozenec drží poblíž dospělých. Meta-analýza publikovaná ve
Frontiers in Ecology and Evolution řadí kapybaru mezi preferovanou kořist jaguára napříč celým areálem rozšíření. Kajmani, anakondy a velcí dravci doplňují seznam hrozeb. Jenže samotný útěk před nebezpečím nevysvětluje, proč mládě aktivně vylézá na hřbet dospělce, místo aby prostě běželo vedle něj.
Odpověď nabízí fenomén zvaný alloparentalita. Etologická práce z roku 2000 publikovaná v brazilském odborném časopise Revista de Etologia kvantifikovala, že samice kapybar kojí i cizí mláďata. Ve stádě vznikají takzvané skupinky novorozenců pod dohledem několika samic, které se v hlídání střídají. Matka se po porodu relativně brzy vrací ke stádnímu režimu, a právě sdílená péče jí to umožňuje.
Foto: Pixnio
Hřbet dospělého jedince v tomto systému funguje jako mobilní bezpečná platforma. Při skupinovém přesunu vodou mládě na zádech nezaostává, neodplavává se od skupiny a zůstává v dosahu kontaktních hlasových signálů. Kapybary disponují bohatým vokálním repertoárem, od klikavých zvuků po pískání, a novorozenec na vyvýšené pozici tyto signály zachycuje snáze než ponořený do vegetace při hladině.
Tepelný komfort a biologická paralela s lidskými novorozenci
Světová zdravotnická organizace
doporučuje bezprostřední kontakt kůže na kůži u lidských novorozenců, primárně kvůli prevenci podchlazení, zklidnění a nastartování kojení. U kapybar přímé termoregulační experimenty měřící efekt kontaktu na hřbetě dosud chybí, ale biologická logika je obdobná.
Novorozená kapybara sice přichází na svět osrstěná, avšak její poměr tělesného povrchu k hmotnosti je výrazně vyšší než u dospělce. V ranních hodinách na mokřadech, kdy teplota klesá a srst může být nasáklá vodou, tělesné teplo padesátikilogramového dospělce představuje účinný zdroj ohřevu. Těsný kontakt zároveň zklidňuje; u savců obecně snižuje hladinu stresových hormonů a podporuje příjem potravy. Mládě kapybary začíná okusovat trávu už v prvních dnech, ale mateřské mléko zůstává hlavním zdrojem výživy přibližně deset týdnů.
Paralela s lidským novorozencem tedy stojí na sdíleném principu: i když je organismus po narození překvapivě kompetentní, fyzická blízkost dospělého jedince plní funkce, které samotná pohybová zdatnost nenahradí.
České zoo jako okno do kapybařího rodičovství
Kdo chce toto chování spatřit na vlastní oči, nemusí cestovat do Pantanalu. Zoo Praha odchovala čtyři mláďata v září 2025 a v květnu 2026 ohlásila rekordních sedm novorozenců. Zahrada navíc nabízí speciální program se vstupem přímo do výběhu s průvodcem. Zoo Zlín dlouhodobě chová kapybary a při posledním odchovu šesti mláďat chovatelé popsali, jak se novorození jedinci rozběhli a vydali do vody prakticky bezprostředně po porodu.
Chovatelský
manuál Asociace zoologických zahrad přitom zdůrazňuje, že pro zdravý vývoj je zásadní nepřerušovat kontakt samice se stádem. Porodní prostor má být klidný, nikoli však izolovaný. Výběh musí být zabezpečený pro mláďata: zajištěné průtoky vody, silné podestýlání. Ošetřovatelé mají sledovat, zda každé mládě skutečně saje a přibývá na váze. Ruční odchov mimo skupinu se považuje za krajní řešení, protože absence raného sociálního kontaktu může ovlivnit pozdější začlenění jedince do stáda. Paradox samostatnosti: proč i zdatný novorozenec volí záda dospělce
Celý příběh mláděte kapybary stojí na jednom pozoruhodném rozporu. Tvor, který se během prvních hodin postaví, rozběhne a zvládne plavat, přesto opakovaně vyhledává fyzický kontakt s dospělým. Z etologického pohledu jde o racionální strategii: hřbet rodiče či jiného člena skupiny nabízí ochranu před vodními predátory, tepelnou stabilizaci, přístup ke kontaktním signálům stáda a rychlejší orientaci v sociálně složité komunitě. Mládě na zádech dospělce se neprojevuje jako bezmocné, nýbrž jako součást kolektivního systému, který mu dává nejvyšší šanci přežít první kritické dny v mokřadech plných jaguárů, kajmanů a anakond.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková