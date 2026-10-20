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Mladá žena se zaplete s viceprezidentkou USA a jejím manželem. Netflix chystá lechtivý thriller plný nebezpečných tajemství

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Kerry Washington se po letech v roli Olivie Pope vrací do politického Washingtonu, tentokrát ale v mnohem žhavější podobě. Netflix dokončuje lechtivý thriller An Innocent Girl, ve kterém mladou idealistku svede vlivný pár z hlavního města. Za kamerou stál Jaume Collet-Serra, režisér akčního hitu Pří
Mladá žena se zaplete s viceprezidentkou USA a jejím manželem. Netflix chystá lechtivý thriller plný nebezpečných tajemství

Mladá žena se zaplete s viceprezidentkou USA a jejím manželem. Netflix chystá lechtivý thriller plný nebezpečných tajemství

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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