Mladá žena se zaplete s viceprezidentkou USA a jejím manželem. Netflix chystá lechtivý thriller plný nebezpečných tajemství

Netflix na svém webu
Tudum potvrdil obsazení nového filmu, ve kterém vedle Kerry Washington hrají James Marsden a Chloe East. Kerry Washington je zároveň výkonnou producentkou. Natáčení podle webu What's on Netflix začalo 23. dubna v New Jersey a skončilo na začátku června, teď je film v postprodukci. O čem bude An Innocent Girl?
Hlavní hrdinkou je mladá a ambiciózní žena, kterou ve Washingtonu svede vlivný manželský pár. Ten ji postupně vtáhne do nebezpečného světa, kde se mísí sex, moc a vražda. Tolik oficiální popis od Netflixu.
Podrobnější synopse, kterou zveřejnil server Production Weekly a převzal ji web What's on Netflix, jde ještě o kus dál. Hrdinkou má být čerstvá absolventka Harvardu Sophie Walker, která přijede do hlavního města s plánem změnit svět. Mocným párem, který ji zatáhne do tajné aféry, je údajně viceprezidentka Spojených států a její manžel.
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Jestli vám to připomíná Skandál, nejste sami. Kerry Washington v něm sedm řad hrála krizovou manažerku Olivii Pope, která tahala za nitky v politickém Washingtonu a měla poměr s prezidentem. Seriál
Skandál má na Kinoboxu 73 % a z herečky udělal hvězdu první velikosti. Foto: Laura Radford/Netflix Hvězda Skandálu a Kyklop z X-Menů
Na Netflixu Kerry Washington naposledy zazářila v historickém dramatu Poštovní prapor (The Six Triple Eight) o jediném praporu černošských žen z amerického Ženského armádního sboru, který za druhé světové války sloužil v Evropě. Objevila se také v detektivce Na nože: Probuzení mrtvého muže a dávno předtím v Tarantinově westernu
Nespoutaný Django, který má na Kinoboxu skvělých 88 %.
James Marsden je pro mnohé navždy Kyklopem z X-Menů, nověji ho diváci znají z Westworldu. Chloe East se objevila ve Fabelmanových Stevena Spielberga. Obsazení doplňují
Colman Domingo, který získal oscarové nominace za Rustina a Sing Sing, a dále Kim Dickens, Paul Sparks, Rob Corddry, Chris Coy, Reina Hardesty a Chloë Levine. Domingův příchod k filmu na začátku roku ohlásil magazín Empire.
PSALI JSME TAKÉ: Kritici ho strhali, v Americe ho sledovalo 19 milionů lidí. Spin-off Yellowstonu se vrací a k nám míří už v pátek Režisér Příručáku tentokrát míří do ložnice
Režie se ujal
Jaume Collet-Serra. Španělský režisér má za sebou horor Sirotek, akční jízdy s Liamem Neesonem i komiksového Black Adama. Pro Netflix natočil vánoční thriller Příručák s Taronem Egertonem, který se vyšvihl mezi pět nejsledovanějších filmů v historii Netflixu.
Scénář napsali Michael Mohan, autor
erotického thrilleru The Voyeurs se Sydney Sweeney, a Marc Guggenheim, jeden z tvůrců seriálu Arrow. Poslední úpravy textu podle Netflixu dělala Carly Wray, která psala pro Šílence z Manhattanu. Produkují Greg Berlanti a Sarah Schechter. Foto: Sam Lothridge/Netflix Foto: Sam Lothridge/Netflix Kdy vyjde An Innocent Girl na Netflixu?
Erotický thriller An Innocent Girl zatím nemá datum premiéry, ale čekat ho můžeme v první polovině roku 2027.
Zdroje: Netflix, What's on Netflix, Empire