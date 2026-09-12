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Mladá stylistka varuje: ženy 60+ dělají 1 chybu s tričkem. Kvůli ní si přidaji 5 kg své postavě

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Tričko je po šedesátce nejpoužívanější kus v šatníku. Sáhnete po něm ráno, když nechcete nic řešit, a nosíte ho na nákup i na návštěvu k vnoučatům. Váhu vám žádné tričko nezmění, s dojmem z postavy ale umí zamávat překvapivě silně. A náprava je otázka pár vteřin před zrcadlem.
Mladá stylistka varuje: ženy 60+ dělají 1 chybu s tričkem. Kvůli ní si přidaji 5 kg své postavě

Mladá stylistka varuje: ženy 60+ dělají 1 chybu s tričkem. Kvůli ní si přidaji 5 kg své postavě

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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