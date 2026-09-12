Mladá stylistka varuje: ženy 60+ dělají 1 chybu s tričkem. Kvůli ní si přidaji 5 kg své postavě

Tričko je po šedesátce nejpoužívanější kus v šatníku. Sáhnete po něm ráno, když nechcete nic řešit, a nosíte ho na nákup i na návštěvu k vnoučatům. Váhu vám žádné tričko nezmění, s dojmem z postavy ale umí zamávat překvapivě silně. A náprava je otázka pár vteřin před zrcadlem.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Pod větším tričkem se postava rozplyne
Chyba vzniká už u regálu. Tričko se líbí, ruka ale sáhne o číslo nebo dvě výš, aby bylo pohodlné a nic neobkreslovalo. Jenže když látka splývá rovně od poprsí dolů, pas zmizí i tam, kde ho ve skutečnosti máte. Oko kolemjdoucího pak nemá čeho se chytit a šířku těla si odhadne podle souvislé plochy látky.
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Menší velikost je slepá ulička. Tenký úplet, který se lepí na tělo, zvýrazní přesně to, co jste chtěla nechat stranou. Nejlépe pracuje střih, který postavu jemně obkreslí a nechá jí kolem sebe prostor.
Pytlovitý dojem si přitom stylistky všímají napříč generacemi. „U žen po čtyřicítce je navíc důležité, aby oversized móda nepůsobila příliš pytlovitě, lacině nebo přehnaně mladistvě,“ uvedla pro Svět ženy módní stylistka Andrea Boháčová.
Foto: Freepik.com Oprava trvá pět vteřin a nestojí ani korunu
Zastrčte přední část trička za pas kalhot nebo sukně a zbytek nechte volně splývat. Tím ukážete, kudy pas vede, a nohy opticky začínají výš. U delšího trička stačí zastrčit jen jednu stranu, výsledek pak vypadá záměrně a ležérně.
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Druhá možnost je ještě jednodušší. Tenký pásek přehozený přes volné tričko udělá tutéž práci a postavě vrátí proporce. Dobře funguje i u trička nošeného přes šaty nebo dlouhou sukni.
Foto: Freepik.com K volnému tričku patří užší spodek
V šatníku platí jednoduchá rovnice. Když je jeden díl outfitu vzdušný, ten druhý by měl postavě dát tvar. Rozevláté tričko si proto rozumí s rovnými džínami, úzkou midi sukní nebo kalhotami s vysokým pasem.
Kombinace dvou volných kusů najednou dopadne špatně skoro vždycky. Volné tričko k široké nabírané sukni vytvoří jednu velkou plochu látky, ve které se postava úplně ztratí. Pokud široké nohavice milujete, vybírejte je alespoň s vyšším pasem a tričko částečně zastrčte.
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Ne každé volné tričko se chová stejně. Lehká viskóza, hedvábí nebo jemný lyocell kopírují pohyb těla a působí lehce, kdežto tužší bavlna a silnější polyester si drží vlastní objem a postavu zbytečně rozšiřují. V kabince proto udělejte pár kroků a sledujte, jak látka splývá.
Poslední detail je u krku. Kulatý výstřih vytváří kolem obličeje vodorovnou linii, zatímco véčko vede pohled svisle dolů, prodlouží krk a horní polovinu těla opticky zeštíhlí. Nemusí být hluboké, mírné véčko na běžné nošení stačí.
Tři úpravy, které jste právě přečetla, nevyžadují jediný nákup. Stačí sáhnout do vlastní skříně.
Přečtěte si také: Nejhorší káva ze supermarketu. Češi ji pijí denně a neví, co v ní všechno je Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.marianne.cz/moda/myslite-si-ze-volna-halenka-opticky-ubere-kila-omyl-naopak-vam-prida-na-objemu-pokud-nezvolite-spravny-styling-e1f2a, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/oversized-moda-je-trendy, https://zena-in.cz/clanek/pridava-kila-i-roky-okamzite-vyhodte-tohle-obleceni-a-nahradte-je-uplne-jinymi-kousky, https://www.iglanc.cz/inspirace/cerna-barva-zestihleni-zestihlujici-tipy-kila-navic-obezita/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/tyto-topy-omlazuji-po-padesatce-o-nekolik-let-a-opticky-i-zestihluji/, https://zena-in.cz/clanek/modni-chyby-kvuli-kterym-vypadate-mensi-a-silnejsi-nez-ve-skutecnosti-jste