Mladá návrhářka varuje seniorky: přestaňte už dělat tuhle chybu s tričkem, která vám vizuálně přidává 10 kg a 5 let

Žádná návrhářka nepřichází s objevem století a deset kilo z nikoho jedno tričko nesundá. Přesto existuje jeden zvyk u regálu s tričky, který stylistkám vrtá hlavou roky. Opakuje ho většina žen nad padesát let a náprava trvá pár vteřin.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Proč větší tričko nic neschová
Scéna se odehraje v každém obchodě stejně. Tričko se líbí, ruka ale automaticky sáhne o číslo nebo dvě výš, ať je v něm volno a ať se v něm ztratí bříško i paže. Úvaha zní rozumně, jenže oko kolemjdoucího pracuje jinak. Hledá na postavě obrys, ramena, aspoň náznak pasu. Když linii nenajde, zůstane mu jen souvislá plocha látky, podle které si šířku těla odhadne. A odhadne ji větší.
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Stylistky se shodují, že žena v beztvarém kusu oblečení působí klidně o jedno až dvě konfekční čísla mohutněji, než ve skutečnosti je. K tomu se přidá dojem únavy, protože postava bez tvaru vypadá zanedbaně. Oversized kousky jsou přitom podle odborníků „obvykle o jedno až dvě čísla větší, než je naše konfekční velikost“, uvedla pro Svět ženy módní stylistka Barbora Vosiková. Trojka navíc už není móda, ale pytel.
Foto: Shutterstock.com Náprava za pět vteřin
Nejrychlejší oprava nestojí ani korunu. Zastrčte přední část trička za pas kalhot nebo sukně a zbytek nechte volně splývat. Tím ukážete, kudy pas vede, a nohy opticky začínají výš.
U delšího trička stačí zastrčení na jedné straně, výsledek pak vypadá záměrně a ležérně. Stejnou službu udělá tenký pásek přehozený přes volnější kousek.
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V šatníku funguje jednoduché pravidlo rovnováhy. Když je jeden díl vzdušný, druhý by měl postavě dát tvar. K volnému tričku se proto hodí rovné džíny, cigaretové kalhoty nebo užší midi sukně.
Jakmile se volné tričko potká s bohatě nabíranou sukní nebo objemnými kalhotami, celek ztěžkne a přidá přesně ta pomyslná kila. Pokud široké nohavice milujete, vyberte model s vyšším pasem a tričko aspoň zčásti zastrčte.
Foto: Shutterstock.com Materiál rozhodne víc než velikost
Dvě trička stejné velikosti mohou dopadnout úplně jinak. Lehká viskóza nebo jemný lyocell se hýbou s tělem a splývají po něm. Tužší bavlna a silnější polyester si drží vlastní tvar, od postavy odstávají a rozšiřují ji.
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Zkouška v kabince je snadná. Udělejte pár kroků a sledujte, jestli látka jde s vámi, nebo si žije vlastním životem.
Véčko místo kulatého výstřihu
Kulatý výstřih na plnějším poprsí zkracuje krk a horní polovinu těla opticky rozšíří. Véčkový dekolt vytvoří svislou linii, protáhne krk a přitáhne pohled k obličeji.
Podobně poslouží delší náhrdelník nebo rozepnutá košile přehozená přes tričko. Žádná z těchto změn nic nestojí a rozdíl v zrcadle uvidíte hned první den.
Přečtěte si také: Ani culík, ani skřipec. Kadeřnice prozradila seniorkám 60+, jak si nejlépe sepnout vlasy aby hned omládly o 10 let v obličeji Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/jak-nosit-oversized-modu-po-50, https://www.marianne.cz/moda/myslite-si-ze-volna-halenka-opticky-ubere-kila-omyl-naopak-vam-prida-na-objemu-pokud-nezvolite-spravny-styling-e1f2a, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/nejvetsi-modni-chyby-plnostihlych-zen-nepotlacujte-krivky-ukazte-je-chytre-s-noblesou, https://www.iglanc.cz/inspirace/jak-opticky-zestihlit-postavu-skryt-bricho-kila-navic/, https://zena.aktualne.cz/moda-a-krasa/jak-obleceni-dokaze-pridat-centimetry-v-pase-a-jak-tomu-chytre-zabranit/codagraphics, https://www.marianne.cz/moda/triky-jak-diky-obleceni-vypadat-vyssi-stihlejsi