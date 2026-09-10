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Mladá Boleslav otevírá klíčovou křižovatku, autobusy se vrátí na trasy dřív, než se čekalo

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Řidiči a cestující v Mladé Boleslavi si od čtvrtka oddychnou. Autobusy se po zhruba třech měsících vrátí do ulice U Stadionu a znovu začnou…
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