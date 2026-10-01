Mistrovství světa v hokeji míří do Německa. Náš národní tým začne turnaj náročným duelem s Norskem

Mistrovství světa v ledním hokeji se v květnu roku 2027 uskuteční v sousedním Německu. Čeští reprezentanti odehrají svou základní skupinu v Düsseldorfu. Postupně změří síly s velmi kvalitními soupeři včetně Spojených států nebo Kanady. Na fanoušky čeká také tradičně velmi ostře sledované federální derby proti slovenskému výběru. Hokejový turnaj potrvá od poloviny do konce května a slibuje opravdu skvělou sportovní podívanou.
Z fotbalového stadionu do moderních arén
Hokejový šampionát se k našim západním sousedům vrací po deseti dlouhých letech. Zahajovací ceremoniál proběhne třináctého května ve speciálních kulisách obřího fotbalového stadionu v Gelsenkirchenu. Domácí výběr tam odehraje úplně první zápas s obhájcem loňského stříbra ze Švýcarska. Další boje se posléze přesunou do moderních hokejových hal v Mannheimu a Düsseldorfu. Druhá jmenovaná aréna přivítá český i slovenský tým a na konci měsíce poskytne ledovou plochu oběma finálovým celkům.
„Dát dohromady harmonogram mistrovství světa je jako skládat puzzle ze stovek dílků, kdy každý musí pasovat,“ uvedl k náročné organizaci výkonný ředitel organizačního výboru Claus Gröbner pro iSport.cz. Vedení turnaje podle něj muselo sladit velké množství nejrůznějších požadavků zúčastněných zemí.
Těžká zkouška hned na úvod turnaje
Naše reprezentace vstoupí do celého turnaje hned druhý hrací den v odpoledních hodinách. Prvním soupeřem bude Norsko. Seveřané letos na jaře šokovali sportovní svět ziskem bronzových medailí po výhře nad Kanadou. O den později bude následovat duel s nevyzpytatelným Kazachstánem a poté dojde na silný americký výběr. O postup do vytouženého čtvrtfinále se naši hokejisté následně poperou s Maďarskem a Dánskem. Ze dvou osmičlenných tabulek projdou do vyřazovacích bojů vždy pouze čtyři nejlepší mančafty.
Očekávané federální derby a zvířecí maskot
České i slovenské fanoušky nejvíce zajímají závěrečné dny základní části. V pondělí 24. května je na programu vždy velmi emotivní vzájemné derby. Následující den uzavře národní tým boje ve skupině těžkým zápasem s Kanadou. Atmosféru na zaplněných tribunách bude celým mistrovstvím provázet oficiální maskot šampionátu. Zvířecím symbolem se stal zvědavý a zdravě drzý lovecký jezevčík jménem Teckl. Všechny naše zápasy nabídne divákům u televizních obrazovek sportovní kanál České televize.
Klíčové zápasy naší základní skupiny
Pátek 14. května v 16:20 odehraje Česko první zápas proti Norsku. Ve stejný den nastoupí o čtyři hodiny později Kanada proti USA.
Sobota 15. května ve 12:20 nabídne souboj Slovenska s Dánskem. Týž den v 16:20 čeká Česko náročné utkání s Kazachstánem.
Pondělí 17. května od 20:20 přinese atraktivní duel USA proti Česku.
Středa 19. května ve 20:20 znamená pro Česko měření sil s Maďarskem.
Čtvrtek 20. května v 16:20 slibuje výborný hokej mezi Kanadou a Slovenskem.
Sobota 22. května od 16:20 postaví na led proti sobě Dánsko a Česko.
Tentýž večer ve 20:20 vyzvou hokejisté Slovenska výběr USA.
Pondělí 24. května ve 20:20 vypukne ostře sledované derby Česko proti Slovensku.
Úterý 25. května změří síly Norsko a Slovensko, a to od 16:20.
Poslední zápas skupiny v úterý 25. května ve 20:20 sehraje Česko proti Kanadě.
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