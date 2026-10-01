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Mistrovství světa v hokeji míří do Německa. Náš národní tým začne turnaj náročným duelem s Norskem

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Mistrovství světa v ledním hokeji hostí v roce 2027 sousední Německo. Česká reprezentace se ve své základní skupině utká s výběrem Slovenska, USA i Kanady.
MS v hokeji 2026

MS v hokeji 2026

Zdroj: FOTO:Albinfo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 08:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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