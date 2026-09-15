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Mistři světa se vrací do extraligy a Rulík varuje: Bude to strašně náročné. Červenka souhlasí, Sparta má nový plán

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Nejméně osm šampionů z domácího zlata nastoupí v extralize 2026/27. Klíčová otázka nezní kdo, ale jak dlouho vydrží.
Mistři světa se vrací do extraligy a Rulík varuje: Bude to strašně náročné. Červenka souhlasí, Sparta má nový plán

Mistři světa se vrací do extraligy a Rulík varuje: Bude to strašně náročné. Červenka souhlasí, Sparta má nový plán

Zdroj: Rytíři Kladno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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