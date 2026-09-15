Mistři světa se vrací do extraligy a Rulík varuje: Bude to strašně náročné. Červenka souhlasí, Sparta má nový plán

12. května 2026 zveřejnily Pardubice krátkou zprávu: David Tomášek se po osmi letech vrací domů. O pár týdnů později přibyl Matěj Stránský, na začátku května ohlásil comeback Daniel Voženílek v Třinci. Tři jména, tři mistři světa z pražského turnaje 2024, tři příběhy návratů z ciziny, a jeden společný problém. Extraliga má 52 kol, tři reprezentační přestávky a u favoritů se k tomu nabaluje play-off, které může trvat dva měsíce. Hvězdy zvednou atraktivitu ligy hned 16. září. Titulové závody ale rozhodne až to, kdo je udrží čerstvé na březen a duben.
Kdo se skutečně vrací, a kdo tu už byl
Ne každý mistr světa v extralize je letošní comeback. Důležité je oddělit skutečné navrátilce od hráčů, kteří v lize působili kontinuálně.
Ověřené letní návraty šampionů z Prahy 2024:
- David Tomášek → Pardubice – vrací se po etapách ve Finsku, KHL, krátké epizodě v NHL a naposledy ve švédském Färjestadu. Sám mluví o rodině, známém prostředí a jasné vizi, kterou mu Dynamo Pardubice nabídlo.
- Matěj Stránský → Pardubice – návrat po šesti letech ve švýcarském Davosu.
- Daniel Voženílek → Třinec – comeback po dvou sezonách v Zugu, podle vlastních slov dopředu domluvený ještě před vypršením švýcarské smlouvy.
Vedle nich v extralize zůstávají šampioni, kteří nikam neodcházeli: Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Jáchym Kondelík v Pardubicích, Jakub Krejčík ve Spartě. Dohromady to dává nejméně osm zlatých medailistů na ověřených soupiskách. Reálný počet může být vyšší, ale u dalších jmen se aktuální klubové zařazení pro sezonu 2026/27 nedaří jednoznačně doložit.
Sparta jde jinou cestou
Zatímco Pardubice a Třinec sázejí na návrat hvězd ze zahraničí, Sparta veřejně popisuje opačný model: žádná velká přestavba, ale kontinuita kostry týmu a přesné chirurgické zásahy. Mezi letní posily patří Matěj Sekáč, Matěj Blümel a Ondřej Daníček. U Blümela klub výslovně mluví o výrazné roli na ledě a záměru formovat kolem něj část ofenzivy, ale pozor: na oficiálním rosteru české reprezentace z MS 2024 jeho jméno nefiguruje. Nejde tedy o návrat mistra světa, byť přichází ve stejné letní vlně.
Hlavní změna na Spartě je trenérská: Patrik Augusta přebírá lavičku s asistenčním štábem Ladislav Šmíd, Tomáš Netík a Michal Neuvirth. Klub mluví o jasné herní identitě a navázání na charakter z loňského play-off. Rétorika je opatrnější, než by čekal fanoušek žíznící po titulu: „být lepší než loni“ zní spíš jako stabilita než jako all-in projekt. Obchodní rozměr ale Sparta neskrývá: loňský průměr 13 255 diváků chce překonat a koncentrace reprezentantů v kádru je součástí toho plánu.
Padesát dva kol a pak teprve play-off
Tady začíná druhá, méně okázalá linka celého příběhu. Extraliga 2026/27 startuje 16. září, v úvodním kole se Pardubice potkají s Mountfieldem HK, Karlovy Vary přivítají Třinec a Olomouc hostí Spartu. Domácí premiéra Sparty se kvůli Davis Cupu v O2 areně odkládá až na 22. září proti Mladé Boleslavi.
Kalendář je hustý. Padesát dva kol základní části, tři reprezentační přestávky, ve kterých klíčoví hráči nešetří nohy, ale naopak létají na turnaje. U favoritů se k tomu přidává Champions Hockey League a potenciálně dvouměsíční play-off. Zátěž se skládá na stejných lídrech: Červenka, Tomášek, Sedlák v Pardubicích; Voženílek v Třinci; Krejčík ve Spartě. Trenér reprezentace Radim Rulík opakovaně upozorňuje na náročnost takového kalendáře. Přesnou citaci nemáme k dispozici, ale kontext je zřejmý: kumulovaná únava a pokles efektivity v rozhodující fázi ročníku jsou reálnější hrozbou než jednorázové zranění.
Podle nás právě tady se rozhodne, kdo z trojice Pardubice, Třinec a Sparta skutečně dojde pro titul. Ne v září, kdy budou tribuny plné a hvězdy čerstvé, ale v březnu, kdy se láme sezona.
Co to znamená pro ligu
Koncentrace zlatých medailistů u tří favoritů má paradoxní efekt: zvyšuje kvalitu špičky, ale nemusí nutně zlepšit vyrovnanost soutěže. Rozdíl mezi vrškem tabulky a středem se může zvětšit víc než rozdíl mezi favority navzájem. Pro diváka je to skvělá zpráva: běžné zápasy základní části mezi top týmy budou mít nadstandardní kvalitu. Pro střed a spodek tabulky to znamená ještě tvrdší boj o play-off.
Motivace navrátilců přitom nejsou jednotné. Tomášek mluví o rodině a čase na týmové úspěchy. Voženílek plnil dopředu daný plán. Stránský se vrací po dlouhé švýcarské kapitole bez veřejně známého detailního vysvětlení. Společné mají jedno: všichni přicházejí do prostředí, kde budou tahouny i mediálními tvářemi zároveň. V zahraničí byli výborní hokejisté. Tady budou symboly.
16. září se extraliga rozjede s nejsilnější koncentrací mistrů světa za poslední roky. Jestli to bude stačit na titul, neukáže září ani říjen. Ukáže to únava v březnu a síla lavičky v dubnu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka