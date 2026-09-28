Mistr ve vyhýbání se odpovědi. Nacher to v Partii zase zvládl

Pět a půl minuty. Tak dlouho nebyl schopen poslanec hnutí ANO Patrik Nacher v Partii Terezie Tománkové odpovědět na velmi jednoduchou otázku. V poslední době dokážou politici v tomto ohledu doslova a do písmene divy. Je to zvláštní, kdybych byl politikem, nejspíše bych se před svými voliči musel stydět. Ti současní to ale neřeší. Prostě neodpovídají, mlží, případně raději kritizují ostatní. Je to škoda, jelikož třeba právě Nacher by svou odpovědí jistě potěšil nejenom své voliče, ale i ostatní lidi.
Jednoduchá otázka ohledně konsolidace Nacherovu odpověď nepřinesla
Zajímavé video prezentoval na sociální síti X mediální poradce hnutí STAN Vojtěch Zelenka. Právě Nacherovi stopoval, jak dlouho nebyl schopný odpovědět na jednoduchou otázku. Ta byla skutečně triviální. Jak chce ANO konsolidovat? Moderátorka Terezie Tománková se skutečně snažila dát Nacherovi dostatek prostoru pro jeho odpověď. Té se ale stejně jako diváci nedočkala. Politik prostě na tuto triviální otázku neodpověděl.
Celých pět a půl minutynebyl dnes @PatrikNacher schopen odpovědět v Partii na CNN na jednoduchou otázku, jak chce ANO konsolidovat. Je to naprosto krystalická ukázka toho, že v ANO mají v tomto ohledu úplně temno a vůbec netuší, jak se dopracují k nižším schodkům, které slibili… pic.twitter.com/hH5Zqs6EpC
— Vojta Zelenka (@vojta_zelenka_) September 27, 2026
Konsolidační temno?
I takto se dá na počínání Patrika Nachera poukázat. Je to smutné, ale je to tak. Hnutí ano nejspíše nemá v otázce konsolidace jasno, a tak Nacher nechtěl odpovídat. S největší pravděpodobností ani neví, jakým způsobem by se měli postupně dopracovat k nižším schodkům, jež slíbili lidem a mimo jiné také Evropské komisi.
Tip: Klávesnicový hrdina Nacher. Před lidmi raději utekl.
Mohl alespoň naznačit
Samozřejmě. Je jasné, že Nacher přece musí mít na konsolidaci svůj vlastní názor. Proč alespoň neprezentoval své vlastní myšlenky? Vždyť to klidně mohl udělat. Nejspíše je mu ale přednější loajalita vůči svému šéfovi. Většinou se totiž prezentují jeho myšlenky. Když žádná nebyla, musel se Nacher uchýlit k tomu, že kritizoval návrhy ostatních. Tak se totiž odvádí pozornost od vlastní nemohucnosti.
Zdroje info: Autor, X, https://cnn.iprima.cz/porady/partie
Patrik Nacher: Náhledové foto Patrik Nacher/Meta
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