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Mistr ve vyhýbání se odpovědi. Nacher to v Partii zase zvládl

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Dennívýzva
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Pět a půl minuty. Tak dlouho nebyl schopen poslanec hnutí ANO Patrik Nacher v Partii Terezie Tománkové odpovědět na velmi jednoduchou otázku. V poslední době dokážou politici v tomto ohledu doslova a do písmene divy. Je to zvláštní, kdybych byl politikem, nejspíše bych se před svými voliči musel stydět. Ti současní to ale neřeší. Prostě neodpovídají, mlží, případně raději kritizují ostatní. Je to škoda, jelikož třeba právě Nacher by svou odpovědí jistě potěšil nejenom své voliče, ale i ostatní lidi.
Man in a gray suit stands at a doorway with a retractable barrier, purple lighting, and a 'Please wait' sign on the glass door.

Man in a gray suit stands at a doorway with a retractable barrier, purple lighting, and a 'Please wait' sign on the glass door.

Zdroj: Patrik Nacher/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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