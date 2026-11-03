Mistr světa si podal Mbappého a nešetřil ho. Úplně vykolejený egoista, který zapomněl na všechny kolem sebe

Neděle 1. listopadu, studio pořadu Téléfoot na TF1. Bývalý levý obránce Francie a Bayernu Mnichov Bixente Lizarazu dostal otázku, co musí Kylian Mbappé změnit. Odpověděl bez okolků. „Vykolejil,“ řekl. Jinými slovy: ujelo mu to. Celou sekvenci kolem Zlatého míče podle něj kapitán Francie zvládl špatně: šel do „hyperindividualistické“ sebepropagace, chyběla mu pokora a působil, jako by „existoval jen on a ostatní ne“. Tvrdá slova od muže, který s Francií vyhrál mistrovství světa 1998 i Euro 2000 a s Bayernem Ligu mistrů 2001. Za jeho výpadem ale nestojí jen osobní antipatie. Je to spor o to, co má Zlatý míč vlastně odměňovat: jestli góly, nebo vítězství.
Co přesně zaznělo v Téléfoot
Lizarazu nemířil na jeden zápas ani jedno gesto. Kritizoval celý postoj. Mbappé podle něj na mistrovství světa mluvil jako kapitán, který staví tým nad sebe. Pak přišel boj o Zlatý míč a z kolektivního diskurzu se stala osobní kampaň. Jména spoluhráčů, na které měl Mbappé zapomenout, Lizarazu nejmenoval. Mluvil obecně o „ostatních“, tedy o spoluhráčích, týmech a hodnotách, na kterých podle něj francouzská reprezentace stojí.
Klíčová věta zazněla ve chvíli, kdy Lizarazu přešel od tónu k obsahu. Mbappé „možná dává hodně gólů“, ale nejdůležitější je podle něj „nechat svůj tým vyhrávat“. Ve stejném vysílání ocenil Kaneovo vítězství jako „velmi pěkný Zlatý míč“ s kolektivním duchem. Kontrast byl záměrný.
Lizarazu přitom s kritikou nepřišel až po prohře. Už 20. září ve stejném pořadu varoval, že Mbappého řeči kolem ankety jsou „velmi egoistické a soustředěné na sebe“ a mohou v reprezentaci vytvořit napětí. Listopadový výstup je tak spíš druhé dějství než náhlý výbuch.
Podle nás má kritika takovou váhu hlavně kvůli tomu, kdo ji vyslovil. Lizarazu je mistr světa a Bayern zná zevnitř. Když chválí Kanea a kárá Mbappého, nepůsobí to jako hlas anglického bulváru. Mluví legenda vlastní kabiny.
Rozhodlo 28 bodů. A dva různé příběhy
Zlatý míč 2026 se rozdával 26. října v londýnském divadle London Palladium. Byl to 70. ročník a výběrem místa pořadatelé vzdali hold prvnímu vítězi Stanleymu Matthewsovi. Podrobné bodování zveřejnil po ceremoniálu pořadatel na webu Ballon d’Or a ukázalo se, jak těsné to bylo.
|Pořadí
|Hráč
|Body
|První místa
|1.
|Harry Kane
|1 055
|40
|2.
|Kylian Mbappé
|1 027
|23
|3.
|Lamine Yamal
|881
|neuvedeno
Hlasovalo sto novinářů, každý sestavil první desítku z třiceti nominovaných. Hráč na prvním místě lístku dostal 15 bodů, druhé místo 12, třetí 10 a dál 8, 7, 5, 4, 3, 2 a 1. Rozdíl 28 bodů tedy odpovídá zhruba pěti voličům, kteří by prohodili první a druhé místo. Kane ale vyhrál přesvědčivěji, než napovídá součet: první místo mu dalo o sedmnáct novinářů víc.
Sezonní čísla vysvětlují, proč. Mbappé dal za Real Madrid 42 gólů ve 44 zápasech a podruhé v řadě vyhrál trofej Pichichi pro nejlepšího střelce La Ligy. Na mistrovstvích světa se dostal na historicky rekordních 22 gólů. Kane odpověděl ještě větším číslem: 73 branek v 65 soutěžních zápasech za klub a reprezentaci, z toho 61 za Bayern. A k tomu přidal to, co Mbappému chybělo.
- Kane: Bundesliga, Německý pohár, Německý superpohár, s Anglií třetí místo na MS
- Mbappé: bez klubové trofeje, s Francií semifinálová porážka 0:2 se Španělskem 14. července a prohra 4:6 v zápase o bronz s Anglií o čtyři dny později
Mbappé navíc prohrál s Kanem i přímý souboj o medaili. Z tohoto pohledu přestávají Lizarazuova slova působit jako urážka a stávají se vysvětlením výsledku. Když dva útočníci střílejí v podobném tempu, voliči hledají, kdo ze svých gólů vytěžil víc. Kane měl na stole čtyři týmové argumenty. Mbappé žádný.
Kampaň, která se obrátila proti němu
Co Lizarazu nazývá sebepropagací, má konkrétní podobu. V září poskytl Mbappé obsáhlý rozhovor časopisu France Football. Řekl v něm, že v sezoně nebyl nikdo lepší než on, opřel se o rekord 22 gólů na mistrovstvích světa a připomněl, že Zlatý míč je individuální trofej, takže chybějící týmový titul by neměl rozhodovat.
Logicky se to obhájit dá. Strategicky to byla chyba. Mbappé si sám vybral měřítko, podle kterého chtěl být souzen, a voliči mu ho v hlasování vrátili.
Pak přišla věta o Ousmanu Dembélém, loňském vítězi a reprezentačním spoluhráči. Podle agentury AP Mbappé řekl, že Dembélé byl vnímán jako talent, zatímco on jako „vyvolený“. Debata o napětí v kabině na sebe nenechala čekat. Mbappé ji tehdy uťal: s Dembélém prý mluvil, žádné napětí mezi nimi není a sám je „velmi klidný“.
Ani týden vyhlášení mu úlevu nepřinesl. Server Sport.cz s odkazem na zahraniční zdroje informoval o pozdvižení kolem jeho výroku k memu s Mao Ce-tungem a o negativní reakci čínských značek. S Lizarazuovou kritikou to přímo nesouvisí, ale doplňuje obraz mimořádně nepovedených dní.
Na nedělní slova z Téléfoot Mbappé podle dostupných zdrojů zatím veřejně nereagoval.
Pohled z Česka: volič, který dal přednost turnaji
Česko mělo v anketě jediný hlas. Patřil Stanislavu Hraběti a jeho lístek dobře ukazuje, jak se o vítězi rozhodovalo. Na první místo dal Rodriho, na druhé Mbappého, na třetí Lionela Messiho. Kaneovi přiznal skvělou sezonu, ale rozhodující váhu podle něj měl světový šampionát a týmový triumf.
Hrabě tak nehlasoval ani pro Kanea, ani pro čistou střeleckou statistiku. Jeho hlas ale potvrzuje logiku, kterou Lizarazu hájí: vítězství kolektivu jako hlavní kritérium. ČT sport pak Kaneův triumf popsal podobně: jako kombinaci gólů a týmových úspěchů.
Česká stopa má v Londýně i romantický rozměr. Hrabě připomněl, že druhou manželkou Stanleyho Matthewse byla Češka Miloslava Winterová.
Kdy Mbappé odpoví na hřišti
Po mistrovství světa, které skončilo v červenci, se žádná „generálka“ na turnaj nekoná. Test přijde dřív a prozaičtěji. Real Madrid hraje 4. listopadu v 18:45 v Lize mistrů na hřišti AEK Atény. V Česku Ligu mistrů vysílá Oneplay na kanálech Nova Sport 3 až 6 v tarifech Extra Sport a Maximum.
Důležitější bude reprezentační sraz. Podle kalendáře na webu FFF čeká Francii 12. listopadu ve 20:45 v Miláně Itálie a 15. listopadu v Bordeaux Turecko, oba zápasy v Lize národů. V Česku Ligu národů podle UEFA vysílají ČT sport a Sport1 TV.
Kapitánská páska zůstává na Mbappého ruce. Trenér Zinedine Zidane to 18. září potvrdil větou „Kylian bude můj kapitán“. Deník Le Monde ale zároveň napsal, že Zidane zvažuje posunout ho z čistého hrotu víc doleva. S Lizarazuovou kritikou to nesouvisí, jenže v tomto scénáři by se Mbappé musel víc podřídit herní struktuře týmu. Tedy přesně to, co od něj bývalý obránce žádá.
Podle nás bude listopadový sraz prvním skutečným měřítkem. Pokud by se Lizarazuova slova přenesla do kabiny, ukáže se to v Miláně dřív než v jakémkoli rozhovoru. Pokud ne, Mbappé má nejjednodušší možnou odpověď: vyhrávat, střílet a po zápase mluvit v množném čísle.
Mbappého příběh je varování pro éru, kdy hvězdy sbírají čtyřicet a více gólů za sezonu. Když se čísla vyrovnají, rozhoduje dojem. A ten si Mbappé v září do značné míry napsal sám.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle