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Mistr světa Krejčík se klaní trenéru Růžičkovi. Nebýt jeho, nikam jsem se nedostal

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Sparťanský obránce a mistr světa z roku 2024 opakuje třináct let staré vyznání: bez Vladimíra Růžičky by jeho kariéra vypadala úplně jinak.
Mistr světa Krejčík se klaní trenéru Růžičkovi. Nebýt jeho, nikam jsem se nedostal

Mistr světa Krejčík se klaní trenéru Růžičkovi. Nebýt jeho, nikam jsem se nedostal

Zdroj: HC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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