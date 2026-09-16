Mistr světa Gauthier dal v NHL 41 gólů a vysloužil si smlouvu za 1,7 miliardy. Philadelphia ho přitom pustila za pakatel

16. září 2026 přistál na stole generálního manažera Anaheimu Pata Verbeeka podpis, který definuje celou přestavbu Ducks. Cutter Gauthier, dvaadvacetiletý americký křídelník, se upsal klubu na šest let za celkových 81 milionů dolarů, v přepočtu zhruba dvě miliardy korun. Roční zátěž platového stropu činí 13,5 milionu dolarů, tedy zhruba 13 procent celého capu. Anaheim tím řekl jediné: tohle je náš nejdůležitější útočník na příští dekádu. A Philadelphia, která ho v lednu 2024 pustila pod tlakem, se může jen dívat.
Od pátého picku k vynucenému prodeji
Příběh začíná v červenci 2022, kdy si Flyers na draftu vybrali Gauthiera jako pátého hráče celého ročníku. Jenže už od května 2023 dával mladý útočník najevo, že za Philadelphii hrát nechce. Generální manažer Daniel Brière později přiznal, že s ním hráč měsíce odmítal komunikovat, dokonce se s vedením klubu nesešel ani během juniorského šampionátu ve Švédsku. Důvody? Gauthier je dodnes označuje za „osobní záležitost“.
9. ledna 2024 Flyers kapitulovali. Práva na top-5 prospecta poslali do Anaheimu výměnou za obránce Jamieho Drysdalea a výběr ve druhém kole draftu 2025. V tu chvíli to vypadalo jako klasický vynucený prodej pod cenou, a zpětně se ukazuje, že to tak skutečně bylo.
Dvě sezony, dva různé světy
Gauthierův vývoj v Anaheimu připomíná raketu s odloženým startem. V nováčkovské sezoně 2024/25 zapsal 20 gólů a 44 bodů v 82 zápasech, solidní čísla, která mu vynesla místo v All-Rookie Teamu NHL. Pak přišel ročník 2025/26 a exploze: 41 gólů, 28 asistencí, 69 bodů v 76 zápasech. Vedl Ducks ve střelách, gólech, přesilovkových trefách i bodech. Anaheim se vrátil do play-off a prošel do druhého kola.
Mezitím na druhé straně kontinentu Drysdale odehrál za Flyers sezonu 2025/26 s bilancí 8 gólů a 32 bodů. Zlepšení oproti předchozím rokům, ale jiná galaxie než Gauthierova produkce.
Férovější pohled ale vyžaduje rozmotání celého obchodního stromu. Philadelphia totiž onen pick z druhého kola draftu 2025 nepoužila přímo, zařadila ho do balíku, za který získala Trevora Zegrase. A Zegras ve stejné sezoně nastřílel 26 gólů a nasbíral 67 bodů. Brière v létě 2026 prodloužil oba (Drysdalea i Zegrase) a rámuje je jako klíčové stavební kameny. Takže „nic“ Philadelphia nedostala jen v optice původního okamžiku výměny. Dnes má dva solidní hráče. Jenže Gauthier je hvězda.
Cena, kterou platí jen elita
Gauthierových 13,5 milionu dolarů ročně je číslo, které ho řadí vysoko nad běžnou hladinu mladých hvězd NHL. Srovnání s vrstevníky z draftu 2022 a blízkých ročníků mluví jasně:
|Hráč
|AAV (mil. USD)
|Délka
|Poznámka
|Cutter Gauthier
|13,5
|6 let
|41 gólů v sezoně 2025/26
|Logan Cooley
|10,0
|8 let
|25 gólů, 65 bodů
|Wyatt Johnston
|8,4
|5 let
|Dallas Stars
|Juraj Slafkovský
|7,6
|8 let
|30 gólů, 73 bodů
|Matty Beniers
|7,14
|7 let
|Seattle Kraken
Anaheim Gauthiera neocenil jako talentovaného mladíka po průlomové sezoně. Ocenil ho jako budoucí tvář franšízy. Rozdíl mezi jeho AAV a Slafkovského 7,6 milionu je propastných 78 procent, a to Slafkovský sám o sobě odehrál výborný ročník se 73 body.
Mistr světa s českým kontextem
Ke střeleckému talentu přidal Gauthier i mezinárodní renomé. Na juniorském šampionátu 2024 dovedl Team USA ke zlatu a byl vyhlášen nejlepším útočníkem turnaje. O rok později přidal seniorský titul, na MS 2025 zaznamenal 5 gólů a 4 asistence v deseti zápasech.
Český fanoušek ho mohl vidět naživo už na MS 2024 v Praze a Ostravě, kde nastupoval za americký výběr. V Anaheimu pak sdílel kabinu s Lukášem Dostálem, Radkem Gudasem i Petrem Mrázkem, české zastoupení v Ducks bylo v sezoně 2025/26 jedním z nejsilnějších v celé lize.
Projekt, který dává smysl
Anaheim kolem Gauthiera staví něco, co přesahuje jednu smlouvu. Mladé jádro Gauthier, Leo Carlsson, Mason McTavish a Beckett Sennecke doplňují obránci Jackson LaCombe, Pavel Minťukov a Olen Zellweger, v bráně stojí Dostál. Ducks se v roce 2026 vrátili do play-off poprvé po letech a prošli do druhého kola. Tohle už není teoretická přestavba. Je to tým, který má reálné okno na Stanley Cup.
Philadelphia mezitím drží Drysdalea a Zegrase, dva hráče, kteří dohromady dali v sezoně 2025/26 o šest gólů méně než Gauthier sám. Brière jednal pod tlakem a v rámci možností vytěžil maximum. Ale kontrolu nad top-5 talentem ztratil ještě předtím, než se ten talent plně rozjel. A právě v tom je skutečná cena celého obchodu, ne v bodech, které Drysdale a Zegras nasbírají, ale v potenciálu, který Philadelphia už nikdy nedožene.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka