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Mistr ligy se Slavií čekal čtyři měsíce na výplatu: klub mu pak podle jeho slov zablokoval přestup do Turecka

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Jaroslav Černý byl jedním ze stavebních kamenů poslední mistrovské Slavie. Za pár měsíců z toho byl hráč, který podává stížnost ke sportovní arbitráži proti vlastnímu zaměstnavateli. Jeho případ je nejnázornější ukázkou toho, jak zevnitř vypadal finanční kolaps klubu se závazky kolem 130 milionů korun.
Mistr ligy se Slavií čekal čtyři měsíce na výplatu: klub mu pak podle jeho slov zablokoval přestup do Turecka

Mistr ligy se Slavií čekal čtyři měsíce na výplatu: klub mu pak podle jeho slov zablokoval přestup do Turecka

Zdroj: Foto: Ken Lund from Reno, Nevada, USA - licence CC BY-SA 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.

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