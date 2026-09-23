Místo složitých a pracných koláčů už peču jen tyto rychlé mini galetky – i pečením jsou do 45 minut hotové a chutnají famózně

Mini galetky s ořechy a švestkami představují francouzskou eleganci v tom nejrozvernějším provedení. Tento okouzlující dezert spoléhá na krásu nedokonalosti – křupavé okraje se nedbale zahýbají přes bohatou náplň ze sladkých švestek, čímž vznikne rustikální koláček jako ze starodávné venkovské pekrárny. Vůně pečeného ovoce, másla a křupavých oříšků provoní celý domov a přiláká k stolu i ty největší gurmány.
Původ galetky (
galette) sahá do hluboké historie francouzské Bretaně, kde se tímto výrazem původně označovaly různé druhy plochých rustikálních koláčů a placek. Zatímco klasické francouzské těsto staví pouze na velké dávce studeného másla, moderní domácký trik spočívá v přidání jemného tvarohu. Tvarohové těsto dodává pečivu příjemnou vláčnost, vyšší nutriční hodnotu a usnadňuje práci při vyvalování. Šikovným kulinářským tajemstvím je také posypání středu těsta jemnou vrstvičkou škrobu, která spolehlivě zachytí uvolněnou šťávu z pečených švestek a promění ji v hustou ovocnou redukci, díky níž zůstane spodek těsta dokonale křupavý.
Největší předností těchto roztomilých mini galetek je jejich praktická porcovost, blesková příprava a neodolatelná kombinace textur. Místo jednoho velkého koláče získá každý svou vlastní provoněnou porci.
S receptem si navíc můžete hravě zaexperimentovat podle sezónní nabídky. Švestky skvěle doplňuje špetka mleté skořice, perníkového koření nebo pár kapek kvalitního rumu. Pokud zrovna nemáte švestky, vyzkoušejte šťavnaté lesní borůvky, nakrájená jablka, sladké hrušky nebo letní meruňky. Na posypání povrchu se vynikajícím způsobem hodí jak krájené vlašské či lískové ořechy, tak elegantní pekanové ořechy nebo plátky mandlí. Vychlazené galetky chutnají naprosto famózně podávané s kopečkem poctivé vanilkové zmrzliny nebo lžící husté zakysané smetany.
Mouku smíchejte s kypřicím práškem do pečiva a špetkou soli. Směs přesypte do mixéru, přidejte máslo a ingredience mixováním spojte.
Směs následně přendejte do větší mísy a vmíchejte do ní rozšlehaná vejce a tvaroh. Z ingrediencí vytvořte těsto, které rozdělte na 8 stejných kousků. Ty vložte na 20 minut do lednice.
Z každého kousku těsta následně vyválejte kruhový plát o tloušťce 0,4 cm a jeho střed posypte lžičkou škrobu. Ten pokryjte na plátky nakrájenými švestkami.
Okraje těsta zahněte směrem do středu tak, abyste náplň z větší části zakryli. Postup opakujte se zbytkem těsta i náplně a vzniklé mini galetky vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem.
Těsto potřete směsí rozšlehaného vaječného žloutku s mlékem a pochoutku posypte cukrem. Nakonec ji ozdobte ořechy a pečte v předehřáté troubě na 190 °C po dobu 20–25 minut.
Poznámka: Ke zdobení můžete použít vlašské nebo lískové ořechy, pekanové ořechy či mandle. Ořechy můžete nechat vcelku.
Mini galetky plněné švestkami podávejte až po vychladnutí. Díky tomu budou lépe stravitelné.
Tip: Každou porci můžete posypat moučkovým cukrem.
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Zdroj receptu: Non Michelin Kitchen
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato