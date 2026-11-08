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Místo pracných větrníků dělám tuto roládu – je za chvíli hotová, vždycky se povede a chutná naprosto božsky

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Vláčné těsto a poctivý vanilkový krém tvoří dvojici, která se hodí ke kávě i na slavnostní stůl. Tato domácí roláda vás překvapí jednoduchými surovinami a jemnou chutí.
Místo pracných větrníků dělám tuto roládu – je za chvíli hotová, vždycky se povede a chutná naprosto božsky

Místo pracných větrníků dělám tuto roládu – je za chvíli hotová, vždycky se povede a chutná naprosto božsky

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 05:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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