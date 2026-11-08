Místo pracných větrníků dělám tuto roládu – je za chvíli hotová, vždycky se povede a chutná naprosto božsky

Ve starých cukrárnách měly rolády své pevné místo hned vedle větrníků, kremrolí a dortových řezů. Za sklem vitríny lákaly pravidelnou spirálou krému a úhlednými plátky, které si lidé objednávali ke kávě nebo odnášeli zabalené domů. Domácí vanilková roláda s pudinkovým krémem na tuto cukrářskou tradici navazuje, přestože její příprava je trochu jiná, než byste možná čekali. Místo obvyklého piškotu se totiž používá odpalované těsto, které známe především z větrníků a odpalovaných věnečků. Po upečení vytvoří jemný, mírně zvlněný plát, který se naplní vanilkovým krémem a stočí do rolády.
Právě odpalované těsto dělá tento moučník zajímavým. Jeho historie sahá do evropského cukrářství a nejvíce se proslavilo ve francouzské kuchyni pod názvem pâte à choux.
Druhou důležitou součástí je vanilka, která dodává krému charakteristickou vůni. Pochází z tropických orchidejí a její domovinou je oblast dnešního Mexika, kde se používala dávno před rozšířením do Evropy. Dnes patří mezi nejznámější cukrářská koření, přesto je rozdíl mezi pravou vanilkou a běžným vanilinovým aromatem dobře patrný. Do domácího pudinkového krému můžete použít semínka z vanilkového lusku nebo kvalitní vanilkový extrakt.
Roláda má ještě jednu výhodu, nepotřebuje složité zdobení, aby na stole vypadala slavnostně. Stačí ji nechat dobře vychladit, nakrájet ostrým nožem a lehce poprášit moučkovým cukrem. Kdo má rád svěžejší dezerty, může k jednotlivým plátkům přidat čerstvé maliny nebo jahody, jejichž kyselkavá chuť příjemně vyváží sladký krém. Zajímavou obměnou je také trocha citronové kůry ve vanilkové náplni. A pokud roládu připravíte den před návštěvou, získáte nejen čas, ale také dobře vychlazený moučník, který se bude snadněji krájet.
Troubu předehřejte na 200 °C a velký mělký plech vyložte pečicím papírem. Do hrnce nalijte vodu a mléko, přidejte máslo, špetku soli a cukru. Směs zahřívejte na středním ohni, dokud se máslo nerozpustí a tekutina nezačne mírně vřít.
Hrnec odstavte z plotny a najednou vsypte všechnu mouku. Ihned začněte míchat vařečkou, aby se mouka spojila s tekutinou a nevznikly hrudky. Hrnec vraťte na mírný oheň a za stálého míchání těsto prohřívejte 2–3 minuty, dokud se nespojí do hladké koule a nezačne se oddělovat od stěn nádoby.
Hotové těsto přendejte do mísy a nechte je několik minut zchladnout, aby při přidávání vajec nebyla příliš horká. Vejce zapracovávejte postupně, každé nejprve důkladně vmíchejte, než přidáte další. Výsledné těsto má být hladké, lesklé a dostatečně vláčné, aby se dalo rovnoměrně rozetřít po plechu.
Těsto přeneste na připravený plech a pomocí stěrky je rozetřete do rovnoměrné vrstvy. Snažte se vytvořit plát podobné tloušťky po celé ploše, aby se těsto propeklo stejnoměrně. Plech vložte do předehřáté trouby a pečte přibližně 20–30 minut dozlatova. Během pečení troubu zbytečně neotvírejte.
Upečený plát nechte krátce zchladnout na plechu a poté jej opatrně oddělte od pečicího papíru. Přeneste ho na čistý plát papíru nebo utěrku a nechte vychladnout tak, aby zůstal pružný a při stáčení nepraskal. S plátem zacházejte opatrně, protože odpalované těsto má jinou strukturu než klasický piškot.
Na krém v hrnci prošlehejte vejce s cukrem a kukuřičným škrobem. Postupně přilévejte mléko a stále míchejte, aby směs zůstala hladká. Přidejte vanilková semínka nebo vanilkový extrakt a za stálého míchání zahřívejte na mírném ohni, dokud krém nezhoustne.
Hustý krém odstavte z plotny a ihned do něj vmíchejte máslo, dokud se zcela nerozpustí. Povrch zakryjte potravinářskou fólií tak, aby se dotýkala krému, a nechte jej vychladnout. Před plněním krém krátce prošlehejte, aby měl hladkou konzistenci a dobře se roztíral.
Vychladlý plát rovnoměrně potřete vanilkovým krémem, přičemž u jednoho delšího okraje ponechte asi 2 cm volné místo. Pomocí pečicího papíru začněte plát opatrně stáčet do rolády a snažte se udržet pevný, ale ne příliš utažený tvar. Roládu položte spojem dolů, aby se při chlazení nerozvíjela.
Roládu zabalte do pečicího papíru nebo potravinářské fólie a uložte ji nejméně na 2 hodiny do lednice. Během chlazení krém zpevní a roláda se bude lépe krájet. Před podáváním ji lehce poprašte moučkovým cukrem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová