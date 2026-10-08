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Místo parkoviště má stát u Bohemians bytovka. S autorem návrhu se ale Praha nedomluvila

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Budou to čtyři roky, kdy v architektonické soutěži vybrali vítěze návrhu bytového domu hned u stadionu Bohemians, na pozemku, kde je parkoviště. Měl tu být městský dům se 139 byty, obchody a parkováním, revitalizace čekala i okolí Botiče. Město se ale s vítězem nakonec nedomluvilo.
Místo parkoviště má stát u Bohemians bytovka. S autorem návrhu se ale Praha nedomluvila

Místo parkoviště má stát u Bohemians bytovka. S autorem návrhu se ale Praha nedomluvila

Zdroj: Eva Hradilová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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