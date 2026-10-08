Místo parkoviště má stát u Bohemians bytovka. S autorem návrhu se ale Praha nedomluvila

Pražská developerská společnost, organizace hlavního města, na místě parkoviště na rohu ulic Petrohradská a Vršovická plánovala dům s nájemními byty. Byl to projekt, na který se myslelo už v 90. letech.
Mělo tu být 139 bytových jednotek, k tomu maloobchodní prostory a parkování pro obyvatele a případně i rezidenty Prahy 10. Počítalo se i s revitalizací břehů Botiče, parkovou úpravou a cyklostezkou. V této části se totiž kolem potoka nedá projít, ploty sahají až ke břehům.
Počítalo se i s úpravou břehů Botiče.
Společnost pak vyhlásila architektonickou soutěž, ve které v roce 2022 zvítězila brněnská architektonická kancelář Kuba & Pilař architekti.
„Nabízí nová veřejná prostranství s parkovou úpravou podél Botiče, vtahuje vodní tok do poloveřejného vnitrobloku pomocí pobytových schodišť, vytváří menší náměstí u Vršovické ulice a vnitroblok osvěžuje stromy,“ popsala před čtyřmi lety vítězný návrh předsedkyně poroty Pavla Pannová.
„Městské byty budou určeny pro profese důležité pro chod města (zejména učitelé a zdravotníci) a pro křehké sociální skupiny (rodiče samoživitelé a osamělí senioři),“ uvedl tehdy náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN).
Jenže Pražská developerská společnost se s vítězem soutěže nedomluvila a letos začala jednat s druhým v pořadí, rakouskými heri & salli Architektur ZT GmbH.
„Aktuálně probíhá projektová příprava s vybraným dodavatelem - architektonickým studiem heri & salli z Rakouska. V optimálním průběhu by mohla být do konce roku 2027 podána žádost o povolení záměru," uvedl na dotaz redakce Pražské Drbny Martin Červinka, zástupce ředitele PDS.
Podle Prahy 10 ale z projektu vypadla část o úpravě okolí Botiče.
„Jako architekt můžu mít odlišný názor na výslednou podobu domu, který chce Pražská developerská společnost postavit na magistrátním pozemku u Bohemky. Pro mě jako starostu je zásadní to, aby došlo k úpravě veřejných prostranství, jak bylo zadáno v architektonické soutěži a uvedeno v memorandu mezi Prahou 10 a magistrátem. Tahle podmínka z toho teď vypadla a hrozí, že se nepodaří propojit Grébovku s cyklostezkou podél Botiče a v budoucnu s Drážní promenádou pohodovou zelenou stezkou, která je odkloněná od dopravy,“ sdělil redakci Pražské Drbny starosta Prahy 10 Martin Valovič (ODS).
Podle Červinky je ale s projektem bytového domu je řešena i koncepce přímo navazující oblasti kolem Botiče tak, aby jak dům, tak veřejný prostor odpovídal zadání architektonické soutěže i urbanistickým koncepcím Prahy 10.
Valovič dodal, že vyjednal s majitelem vily, jejíž pozemek přiléhá až k Botiči, aby tu na hraně koryta a jeho pozemku mohla být alespoň visutá pěší lávka.
„Budu o tom ještě se zástupci Pražské developerské společnosti jednat. Pokud o tohle Vršovice přijdou, je to promarněná šance, jak zlepšit pohyb pěších po Vršovicích,“ doplnil Valovič.