Místo obyčejných palačinek teď dělám pořád tyto kefírové lívanečky se švestkami – děti se po nich můžou doslova utlouct

Švestky mají na konci léta své nejlepší období a byla by škoda nevyužít jejich příjemně nakyslou chuť i jinak než do koláčů a buchet. Nadýchané kefírové lívanečky jsou přesně ten typ domácí dobroty, která se na stole objeví skoro bez velkého plánování a přesto dokáže udělat z obyčejné snídaně nebo odpolední svačiny malou slavnost. Šťavnaté kousky švestek se v měkkém těstě krásně propojí s lehce nakyslou chutí kefíru a společně vytvoří kombinaci, která je výrazná, ale přitom příjemně jednoduchá.
Na těchto lívanečcích je něco krásně nostalgického. Připomínají bezstarostné letní dny, kdy stačilo utrhnout pár švestek ze stromu a za chvíli už se z kuchyně linula vůně něčeho sladkého na pánvi. Právě švestky jim dávají trochu jiný charakter než klasickým lívanečkům – nejsou přeslazené a jejich jemná kyselost krásně vyvažuje sladké těsto.
A protože švestková sezona netrvá věčně, je dobré si tenhle recept schovat právě na chvíli, kdy jsou švestky zralé, voňavé a plné chuti. Nejlepší jsou ještě teplé, jen lehce pocukrované, ale skvěle si rozumějí také se lžící zakysané smetany nebo bílého jogurtu. Je to jednoduše jeden z těch receptů, které si člověk upeče jednou a pak si na něj vzpomene pokaždé, když se na trhu objeví první letošní švestky.
Kefír a vejce vyjměte z lednice přibližně 30 minut před přípravou těsta, aby nebyly úplně studené. Kefír nalijte do větší mísy a přidejte vejce a špetku soli. Vše krátce prošlehejte metličkou, jen aby se vejce s kefírem spojila.
Hladkou mouku smíchejte s jedlou sodou a práškem do pečiva. Suchou směs postupně přisypte ke kefíru s vejci a krátce promíchejte. Těsto nemíchejte déle, než je nutné, stačí, když se všechny suroviny spojí a vznikne hustší směs bez suchých míst.
Švestky omyjte a dobře osušte. Rozpulte je, odstraňte pecky a nakrájejte na malé kostičky, aby se v těstě rovnoměrně rozložily. Nakrájené švestky opatrně vmíchejte do připraveného těsta.
V pánvi rozehřejte tenkou vrstvu oleje na středním plameni. Lžící nabírejte těsto a klaďte menší porce do pánve, přičemž mezi jednotlivými lívanečky ponechte dostatek prostoru. Těsto by mělo vytvořit menší, spíše vyšší lívanečky, které se budou dobře propékat i uvnitř.
Lívanečky smažte z první strany přibližně 2–3 minuty, dokud se na povrchu nezačnou objevovat drobné bublinky a spodní strana nezezlátne. Poté je opatrně obraťte a smažte ještě asi 2–3 minuty z druhé strany. Teplotu udržujte na středním plameni, aby se povrch příliš rychle nezbarvil a těsto se stačilo propéct i uprostřed.
Hotové lívanečky přendejte na talíř vyložený papírovou utěrkou. Nechte je krátce odkapat, aby se odstranil přebytečný olej. Stejným způsobem postupně usmažte i zbývající těsto.
Před podáváním lívanečky lehce poprašte moučkovým cukrem. Nejlepší jsou ještě teplé, kdy jsou uvnitř krásně měkké a švestky příjemně šťavnaté. Podle chuti je můžete doplnit také zakysanou smetanou nebo bílým jogurtem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová