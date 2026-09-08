Místo obyčejných koblih dělám dětem tyto cukrové uzlíky. Nejlepší jsou právě z tohoto těsta. Super dezert pro celou rodinu za pár korun

Smažené uzlíky z kynutého těsta vypadají na stole trochu jinak než ty, na které jsme zvyklí. Nejsou plněné marmeládou ani krémem a právě jejich zatočený tvar je tím, co je dělá zajímavými. Po usmažení mají zlatavou kůrku, která příjemně křupne, a uvnitř zůstávají měkké a nadýchané. Ještě teplé se obalí v cukru a najednou máte na stole sladkost, u které se jen těžko zůstane u jednoho kousku.
Tento způsob přípravy pochází z Jižní Koreje, kde se podobné koblihy označují jako kkwabaegi. Dají se koupit v pekárnách i u stánků s občerstvením a v domácnostech se připravují v různých obměnách. Na rozdíl od českých koblih se tady nečeká na žádnou náplň. Dobře vykynuté těsto, správně usmažený povrch a cukr jsou vlastně všechno, co potřebujete.
U kynutého těsta se vyplatí hlavně nespěchat. Když mu dopřejete dost času, koblihy budou po usmažení lehké a hezky pórovité. Mouky není dobré přidávat víc, než je nutné, i když se těsto zpočátku trochu lepí. Zbytečně tuhé těsto by totiž znamenalo hutné koblihy.
Smažení je druhá věc, která výsledek výrazně ovlivní. Olej musí být dostatečně rozpálený, ale ne přehřátý, jinak koblihy rychle zhnědnou a uvnitř zůstanou nedopečené. Hotové je obalte ještě teplé v cukru. Kdo chce, může k němu přidat trochu skořice, ale obyčejný cukr jim sluší nejvíc a nechá vyniknout chuť samotného kynutého těsta.
Máslo rozpusťte a nechte ho vychladnout. Z poloviny vlažného mléka, droždí, jedné lžíce cukru a dvou lžic mouky připravte kvásek. Nechte ho přibližně 15 minut na teplém místě, dokud se na povrchu nevytvoří pěna.
Do mísy prosejte mouku a přidejte zbývající cukr, sůl, žloutky, zbytek mléka a připravený kvásek. Vypracujte hladké a pružné těsto, do kterého nakonec zapracujte vychladlé máslo a rum. Těsto hněťte ještě několik minut, aby bylo měkké a dobře se spojilo.
Mísu s těstem zakryjte čistou utěrkou a nechte na teplém místě kynout přibližně jednu hodinu. Těsto by mělo zhruba zdvojnásobit svůj objem. Doba kynutí se může podle teploty v místnosti mírně lišit.
Vykynuté těsto rozdělte na 12–14 stejně velkých kousků. Z každého vytvarujte váleček dlouhý asi 20 cm a potom ho přeložte napůl. Oba konce několikrát stočte kolem sebe, aby vznikla spirála, a konce lehce přitiskněte.
Vytvarované koblihy položte na lehce pomoučenou plochu a nechte je ještě 15–20 minut kynout. Mezitím rozehřejte ve větším hrnci nebo hlubší pánvi dostatečné množství oleje. Ideální teplota pro smažení je přibližně 175 °C.
Koblihy vkládejte do rozpáleného oleje po menších dávkách, aby měly dostatek prostoru. Smažte je z obou stran dozlatova a během smažení je podle potřeby opatrně obraťte. Pokud povrch tmavne příliš rychle, snižte teplotu, aby se koblihy stihly propéct i uvnitř.
Usmažené koblihy vyjměte děrovanou naběračkou a nechte je krátce okapat na papírové utěrce. Ještě teplé je ze všech stran obalte v cukru. Podle chuti můžete cukr smíchat také se špetkou skořice.
Koblihy nechte krátce zchladnout a podávejte ideálně ještě čerstvé. Nejlepší jsou v den přípravy, kdy mají nejkřupavější povrch a nejměkčí střídku. Zbylé koblihy uchovávejte v uzavřené nádobě při pokojové teplotě a spotřebujte do dvou dnů.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová