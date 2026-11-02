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Místo obyčejného zelí podávám ke svatomartinské huse tuto řepu na másle. Ta chuťová kombinace je naprosto dokonalá

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Hledáte jednoduchou přílohu k řízkům nebo pečenému masu? Dušená řepa na másle s lehce nakyslou chutí přinese na talíř barvu i příjemnou sladkokyselou svěžest.
Místo obyčejného zelí podávám ke svatomartinské huse tuto řepu na másle. Ta chuťová kombinace je naprosto dokonalá

Místo obyčejného zelí podávám ke svatomartinské huse tuto řepu na másle. Ta chuťová kombinace je naprosto dokonalá

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 05:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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