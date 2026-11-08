Místo obyčejné klasiky jsem zkusila recept na řízky v bylinkové marinádě a manžel mi je vychválil do nebes – lepší prý ještě nejedl

Nedělní oběd, na který se všichni těší, nemusí znamenat hodiny strávené v kuchyni. Někdy stačí obyčejné vepřové kotlety, pár surovin z lednice a dobrý nápad, aby se z klasiky stalo jídlo, po kterém se jen zapráší. Představte si zlatavý obal, který při rozkrojení příjemně křupne, a uvnitř měkké maso s vůní česneku, citronu a čerstvých bylinek. Právě takové jsou tyto šťavnaté vepřové kotlety v bylinkové marinádě.
Tajemství se ukrývá v marinádě, do které se kromě vajec a majonézy přidává také citronová šťáva, prolisovaný česnek, petrželka a kopr. Majonéza směs zjemní a bylinky jí dodají svěží, výrazné aroma. Citron zase příjemně vyvažuje plnější chuť masa a česneku. Právě spojení těchto běžných surovin dává tradičním vepřovým kotletám nový chuťový rozměr, aniž by zastínilo jejich přirozenou masovou chuť.
Vepřová kotleta patří mezi oblíbené části masa pro svou jemnou chuť a poměrně rychlou přípravu. Získává se z hřbetní části prasete a prodává se s kostí i bez ní. Maso bez kosti se snadno porcuje a hodí se na smažení, zatímco kotleta s kostí bývá oblíbená při grilování nebo pečení. Protože jde o poměrně libové maso s menším množstvím tuku, může při příliš dlouhé tepelné úpravě vyschnout. Právě proto se k němu hodí chuťově výraznější marinády, které mu dodají další vrstvy chuti. Při nákupu vybírejte plátky s přirozeně růžovou barvou a jemným mramorováním, které může přispět k lepší šťavnatosti.
Řízky podávejte s domácími hranolky, vařenými nebo šťouchanými bramborami a svěžím salátem z mrkve a jablek. Jeho lehká sladkokyselá chuť příjemně doplní česnekovou marinádu a křupavý obal. Pokud chystáte slavnostnější oběd, můžete zvolit bramborovou kaši a jednoduchý zeleninový salát. A jestli vám nějaký kousek zůstane, studený se hodí i do chleba s listovým salátem a plátkem rajčete. Je to přesně ten druh domácího jídla, který se snadno zařadí mezi oblíbené stálice rodinného jídelníčku.
Vepřové kotlety osušte papírovou utěrkou a položte je na prkénko. Každý plátek rozklepejte paličkou na maso na přibližně stejnou tloušťku, aby se při smažení propekl rovnoměrně. Maso z obou stran lehce osolte a opepřete.
Kopr a petrželku opláchněte, důkladně osušte a nasekejte nadrobno. Česnek oloupejte a prolisujte do větší mísy. Přidejte vejce, majonézu, citronovou šťávu, nasekané bylinky, sůl a pepř a vše důkladně promíchejte, aby vznikla hladká marináda.
Vložte kotlety do připravené marinády a každý plátek v ní důkladně obalte. Mísu přikryjte a nechte maso přibližně 30 minut odpočívat v lednici, aby se chutě propojily.
Nasypte strouhanku do hlubokého talíře a jednotlivé plátky masa v ní obalte ze všech stran. Strouhanku lehce přitlačte, aby na mase dobře držela a během smažení vytvořila souvislou křupavou vrstvu.
V hlubší pánvi rozehřejte dostatečné množství oleje na střední teplotu. Vložte obalené kotlety a smažte je z obou stran dozlatova, přibližně 3–5 minut z každé strany podle tloušťky masa. Teplotu průběžně upravujte, aby se obal nepřipaloval a maso se uvnitř dostatečně propeklo.
Hotové kotlety přeneste na talíř vyložený papírovou utěrkou, která odsaje přebytečný tuk. Nechte je krátce odpočinout, aby se šťáva v mase rovnoměrně rozložila. Podávejte je ještě teplé, dokud je obal krásně křupavý.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová