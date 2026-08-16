Místo nadšení náznak konce. Upřímná věta Jenny Ortegy znejistila fanoušky Wednesday

Třetí série
Wednesday se teprve natáčí, ale fanoušci už řeší otázku, kterou by si Netflix nejspíš ještě nějakou dobu raději nepokládal: Nebude právě tahle řada zároveň poslední? Stačila k tomu jediná nenápadná věta Jenny Ortegy.
Herečka, která se díky roli Wednesday Addams definitivně zařadila mezi největší mladé hollywoodské hvězdy, poskytla nedávno rozhovor magazínu
Esquire. Když mluvila o své kariéře a dalších plánech, zmínila, že se v posledním roce začala mnohem víc soustředit na projekty, ke kterým má skutečný vztah. A právě při tom použila formulaci, která okamžitě oživila fanouškovská fóra.
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Podle Ortegy se totiž
Wednesday (Hodnocení seriálu na Kinoboxu 81 %) „blíží k vyvrcholení“ a ona sama se připravuje na další kapitolu svého života a kariéry. Neřekla, že seriál končí. Neřekla ani, že třetí řada bude poslední. Přesto její slova znějí jinak než běžné nadšené fráze herců uprostřed několikaletého seriálového hitu.
Diváci okamžitě začali spekulovat, jestli Ortega nepřímo nenaznačila, že se její éra Wednesday Addams chýlí ke konci. Stejně dobře ale může mít její věta mnohem méně dramatické vysvětlení. K vrcholu může směřovat konkrétní dějová linka a herečka zároveň může pouze naznačovat, že chce vedle seriálu věnovat více času jiným rolím.
Foto: Netflix Netflix zatím vysílá úplně jiné signály
Pokud bychom soudili podle toho, co
dělá samotný Netflix, přípravy na pohřeb Wednesday zatím příliš nevidíme. Třetí série je od února 2026 ve výrobě poblíž Dublinu a obsazení se výrazně rozšiřuje. Přidali se mimo jiné Winona Ryder, Eva Green, Lena Headey, Chris Sarandon nebo Andrew McCarthy. Netflix navíc láká na další členy rodiny Addamsových, nová rodinná tajemství a také nečekanou změnu prostředí. Wednesday se totiž minimálně na část příběhu vydá až do Paříže.
Ani tvůrci Alfred Gough a Miles Millar ještě relativně nedávno nepůsobili, že by chtěli po třetí sérii zavřít brány Nevermore. V rozhovoru pro
The Hollywood Reporter dali najevo, že jsou připraveni pokračovat tak dlouho, jak bude chtít Netflix.
Wednesday je pro Netflix příliš významná značka na to, aby její konec proběhl bez velké pozornosti. Současně ale nelze přehlédnout, že Ortega postupně míří k dalším velkým projektům a sama v rozhovoru mluví o nové životní a profesní etapě. Třetí řadu navíc nejen vede jako hlavní hvězda, ale na seriálu se podílí také jako výkonná producentka.
Foto: Helen Sloan/Netflix © 2025 Je tedy třetí série skutečně začátkem konce?
V tuto chvíli neexistuje žádné oficiální potvrzení, že by měla být poslední. Ortega možná jen nešťastně zvolila slova. Možná mluvila o uzavírání jedné fáze příběhu. Anebo fanoušci správně zachytili první nenápadný signál něčeho, co Netflix zatím oznámit nechce.
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Jisté je zatím jen to, že Wednesday se ve třetí řadě vrátí, její svět bude větší než dosud a Netflix rozhodně nepůsobí dojmem, že by na svém gotickém hitu začal šetřit. Co bude následovat potom, je však po nejnovějším výroku Jenny Ortegy o něco větší záhadou než ještě před několika dny.
Zdroje: Netflix, The Hollywood Reporter, Esquire
Hodnocení na
Kinoboxu: 81 %