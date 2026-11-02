Místo kupovaného medovníku dělám tyto kostky s vanilkovým krémem – chutnají božsky a zvládne je upéct úplně každý

Pamatujete si na moučníky, které se na stole objevily už den před rodinnou oslavou, ale ochutnat se směly až druhý den? Medové řezy patří právě k těm sladkostem, u kterých se vyplatí počkat. Vůně medu, jemná vanilková chuť a čokoládová vrstva navrchu připomínají poctivé domácí pečení, kdy se nikam nespěchalo a nejlepší kousek často čekal na někoho, kdo přišel na kávu. Není divu, že podobné vrstvené moučníky mají v českých domácnostech své místo dodnes.
Důležitý v tomto moučníku je med, který lidé využívali jako sladidlo dávno předtím, než se běžnou součástí domácností stal řepný cukr. Ve starověku byl ceněný nejen pro sladkou chuť, ale také jako vzácná potravina, kterou nebylo vždy snadné získat. V pečení má dodnes své zvláštní kouzlo: přináší těstu plnější chuť, příjemnou vůni a zlatavý odstín. Jednotlivé druhy medu se přitom liší výrazností. Jemný květový med nechá vyniknout vanilkovému krému, zatímco lesní med dodá moučníku hlubší, lehce karamelový tón. Právě spojení medu a vanilky dává řezům jejich osobitý charakter. Med přináší lehce hřejivou sladkost, vanilka ji zjemňuje a hořká čokoláda na povrchu vytváří příjemný kontrast. .
U medových řezů je největší odměnou trpělivost. Po odležení se jejich vrstvy chuťově propojí a těsto získá vláčnější strukturu. Proto se tento typ moučníku skvěle hodí k přípravě předem, třeba když čekáte návštěvu a nechcete v den oslavy trávit celé dopoledne v kuchyni. Druhý den stačí nakrájet řezy, uvařit kávu a postavit na stůl dezert, který potěší nejen chutí, ale i vzpomínkou na domácí pečení, jež mělo svůj čas a své místo.
Máslo, med, cukr a mléko dejte do žáruvzdorné misky a za občasného míchání zahřívejte ve vodní lázni, dokud se máslo nerozpustí a cukr se částečně nerozpustí. Směs nechte krátce zchladnout, aby nebyla příliš horká. Mouku promíchejte s jedlou sodou, přidejte vejce a vlažnou medovou směs.
Všechny suroviny propracujte v hladké, kompaktní těsto. Pokud se těsto příliš lepí, nechte ho chvíli odpočinout, než budete přidávat další mouku. Zabalte ho a uložte alespoň na 2 hodiny do lednice, aby zpevnilo a lépe se s ním pracovalo.
Z mléka, cukru a obou sáčků vanilkového pudinku uvařte hustý pudink podle návodu na obalu. Během vaření ho průběžně míchejte, aby se nepřichytil ke dnu a nevytvořily se hrudky. Hotový pudink přendejte do mísy, zakryjte potravinářskou fólií přímo na povrchu a nechte úplně vychladnout.
Troubu předehřejte na 180 °C a odpočinuté těsto rozdělte na 3 stejné díly. Každý díl vyválejte na pečicím papíru na tenký plát přibližně stejné velikosti. Pláty podle potřeby zarovnejte, aby se po upečení dobře skládaly na sebe.
Každý plát pečte na plechu přibližně 3–5 minut při 180 °C, dokud lehce nezezlátne. Během pečení ho hlídejte, protože medové těsto může rychle ztmavnout a zhořknout. Upečené pláty nechte vychladnout na rovné ploše, aby se nezlomily.
Změklé máslo vyšlehejte do světlé a nadýchané pěny. Po částech přidávejte úplně vychladlý pudink a vždy dobře prošlehejte, aby vznikl hladký krém. Nakonec vmíchejte rum a ochutnejte, zda je krém dostatečně sladký.
Krém rozdělte na 2 stejné části. První medový plát potřete polovinou krému, přiklopte druhým plátem a rozetřete na něj zbytek krému. Navrch položte třetí plát a lehce ho přitlačte, aby vrstvy dobře přilnuly k sobě.
Sestavené řezy zakryjte a uložte do lednice ideálně přes noc. Během odležení pláty zvláční a propojí se s vanilkovým krémem. Díky tomu se budou druhý den lépe krájet a získají typickou vláčnou strukturu.
Čokoládu nalámejte na menší kousky a společně se smetanou ji opatrně rozpusťte ve vodní lázni. Míchejte, dokud nebude poleva hladká a lesklá. Rozetřete ji na povrch odleželých řezů a nechte ji ztuhnout, než moučník nakrájíte.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová