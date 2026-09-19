Místo klasických koláčů dělám ze švestek tyto luxusní řezy s vanilkovým krémem – kdo je ochutná, prosí okamžitě o recept

Švestkové řezy s vanilkovým pudinkem spojují několik vrstev, které se na talíři příjemně střídají. Sladké švestky přinášejí šťavnatost a lehkou kyselost, vanilkový pudink moučník zjemní a křehké těsto se postará o máslovou chuť a příjemný kontrast k měkkému piškotu. Podobné kombinace ovoce, pudinku a těsta mají v domácím pečení dlouhou tradici a nejčastěji se objevují právě na konci léta a na podzim, kdy jsou švestky v nejlepší kondici.
U švestek je dobré sáhnout po zralých, ale stále pevných plodech. Přezrálé švestky mohou pustit příliš mnoho šťávy a výsledné řezy pak hůře drží pohromadě. Výraznější chuť mají většinou modrofialové odrůdy, které nejsou přehnaně vodnaté a dobře se hodí i do pečení.
Vanilkový pudink nemusí zůstat jedinou možností. Část švestek lze doplnit například jablky, případně přidat hrst nasekaných vlašských ořechů nebo trochu mletého máku. Ke švestkám se hodí také kardamom, citronová kůra nebo klasická skořice. Řezy jsou nejlepší dobře vychlazené a díky několika vrstvám se hodí i na podzimní návštěvu ke kávě.
Troubu předehřejte na 170 °C a plech nebo formu o rozměrech přibližně 24 × 34 cm vyložte pečicím papírem. Vejce rozdělte na bílky a žloutky a bílky se špetkou soli vyšlehejte do pevného sněhu. Za stálého šlehání postupně přisypávejte cukr, dokud nevznikne pevná a lesklá pěna.
Do sněhu postupně zašlehejte žloutky. Mouku smíchejte s práškem do pečiva a zlehka ji vmíchejte do vaječné směsi. Těsto rozetřete do připravené formy a povrch uhlaďte. Pečte přibližně 20 minut, až piškot lehce zezlátne a po stlačení se vrátí zpět.
Na křehké těsto smíchejte mouku, cukr, prášek do pečiva a špetku soli. Přidejte studené máslo nakrájené na menší kousky, žloutky a zakysanou smetanu a rychle vypracujte hladké těsto. Rozdělte ho na dvě části, přičemž jedna může být o něco větší, zabalte je a dejte nejméně na 30 minut do chladničky.
Menší část těsta rozválejte na tenký plát přibližně o velikosti formy. Přeneste ho na plech nebo do formy vyložené pečicím papírem a celý povrch několikrát propíchejte vidličkou. Pečte při 180 °C asi 15 minut, dokud těsto lehce nezezlátne, a nechte ho vychladnout.
Větší část těsta rozválejte na plát o velikosti formy a opět ho několikrát propíchejte vidličkou. Pečte při 180 °C přibližně 20 minut dozlatova. Upečený plát nechte zcela vychladnout, aby se při skládání vrstev nelámal.
Odměřte 300 ml mléka a rozmíchejte v něm pudinkové prášky. Zbylé mléko, tedy 900 ml, zahřejte s 140 g cukru. Jakmile je horké, přilijte rozmíchaný pudink a za stálého míchání uvařte velmi hustý pudink. Poté ho nechte zchladnout a občas promíchejte, aby se na povrchu nevytvořil škraloup.
Švestky omyjte, rozpulte, odstraňte pecky a promíchejte je se 2 lžícemi cukru a skořicí. Pokud jsou švestky zralé a měkké, můžete je použít rovnou, u pevnějších plodů je krátce poduste na mírném ohni, aby změkly. Poté je nechte zcela vychladnout a případnou přebytečnou šťávu slijte, aby příliš nenavlhčila křehké těsto.
Vychladlý piškot potřete polovinou pudinku a položte na něj menší upečený plát křehkého těsta. Na něj rozložte připravené švestky a lehce je přitlačte. Přidejte zbylý pudink a povrch zakryjte větším plátem křehkého těsta.
Hotové řezy vložte nejméně na 5 hodin do chladničky, nejlépe však přes noc. Během chlazení pudink zpevní a jednotlivé vrstvy se lépe spojí. Před podáváním povrch lehce poprašte moučkovým cukrem a ostrým nožem nakrájejte na řezy.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová