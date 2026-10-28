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Místo klasických karbanátků dělám tyto masové placičky se sýrovou čepicí. Večeři mám hotovou za pár minut a pochutná si každý u stolu

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Představte si dokonalou kombinaci šťavnatého mletého masa s bohatou vrstvou rozteklého sýra. Tak skvělé jsou zapečené masové placičky se sýrovou čepicí.
Místo klasických karbanátků dělám tyto masové placičky se sýrovou čepicí. Večeři mám hotovou za pár minut a pochutná si každý u stolu

Místo klasických karbanátků dělám tyto masové placičky se sýrovou čepicí. Večeři mám hotovou za pár minut a pochutná si každý u stolu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 05:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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