Místo kakaa jsem zkusila jinou surovinu a roláda je božská – korpus je jemný, vláčný a chuťově bez jediné chybičky

Když se o víkendu ozve návštěva a ke kávě nechcete položit na stůl jen sušenky, přijde vhod něco trochu slavnostnějšího. Roláda s banány a citronovým krémem vypadá na talíři hezky, ale její příprava není žádná velká věda. Teprve po nakrojení ukáže své malé překvapení: celý banán schovaný uprostřed jemného citronového krému.
Možná znáte klasické spojení banánu a čokolády, ale tady se k nim přidává citron a právě ten mění výsledný dojem. Sladký banán je měkký a plný chuti, citronový krém přináší svěžest a mascarpone mu dodává jemnost. Do korpusu přitom nepřidáváme kakao, ale karob, prášek z plodů rohovníku. Má jemně nasládlou chuť s karamelovým nádechem a v těstě působí o něco jemněji než klasické kakao.
Karob se v kuchyni používá především jako alternativa kakaa a hodí se do těst, dezertů i nápojů. Přirozeně neobsahuje kofein ani theobromin a jeho nasládlá chuť dobře ladí právě s banánem. V této roládě tak není jen náhradou kakaa, ale přidává korpusu vlastní chuťový tón, který se hezky propojí s citronovým krémem.
Celý banán uvnitř není jen hezký detail na řezu. Při krájení zůstává pevný a každé sousto má trochu jiný poměr korpusu, krému a ovoce. Pro tento recept je proto lepší sáhnout po zralých banánech, které jsou sladké a voňavé, ale ještě drží tvar.
Roládu můžete připravit už před příchodem návštěvy a nechat ji odležet v lednici. Krém se zpevní, korpus zvláční a při krájení budou jednotlivé řezy lépe držet tvar. Pokud máte rádi výraznější citronovou chuť, můžete do krému přidat trochu jemně nastrouhané citronové kůry.
Vejce rozdělte na bílky a žloutky. Bílky se špetkou soli vyšlehejte do pevného sněhu. Potom do něj postupně zašlehejte cukr, až vznikne hladký a pevný sníh.
Do vyšlehaného sněhu postupně zapracujte žloutky. Přidejte vodu a olej a směs krátce promíchejte. Pracujte opatrně, aby vaječná směs zůstala co nejvíce nadýchaná.
Mouku smíchejte s karobem a kypřicím práškem do pečiva. Suchou směs postupně přidávejte k vaječné směsi. Vše opatrně vmíchejte, aby těsto zůstalo lehké a vzdušné.
Připravené těsto rovnoměrně rozetřete na plech vyložený pečicím papírem. Vložte ho do trouby předehřáté na 180 °C. Korpus pečte přibližně 15 minut, dokud není na povrchu upečený a pružný na dotek.
Upečený korpus nechte krátce zchladnout a potom opatrně odstraňte pečicí papír. Položte ho na čistou navlhčenou kuchyňskou utěrku. Pomocí utěrky korpus stočte a nechte úplně vychladnout.
Na krém smíchejte mléko s instantním citronovým krémem a cukrem. Směs postupně prošlehejte s mascarpone, až vznikne hladký krém. Krém nechte krátce odležet, aby získal pevnější konzistenci vhodnou k plnění rolády.
Vychladlý korpus opatrně rozbalte a rovnoměrně ho potřete připraveným citronovým krémem. Oloupané banány položte do středu korpusu vedle sebe. Roládu opatrně stočte tak, aby banány zůstaly uprostřed a korpus se kolem nich rovnoměrně uzavřel.
Hotovou roládu uložte do lednice a nechte ji alespoň 1 hodinu zpevnit. Během chlazení krém ztuhne a jednotlivé vrstvy se lépe spojí. Před podáváním roládu nakrájejte ostrým nožem na jednotlivé řezy.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová