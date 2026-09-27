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Místo drahé chemie stačí věc za pár korun. Triky s hrníčkem, které instalatéři nemají v lásce

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Půlka hrnku jedlé sody, hrnek obyčejného kvasného octa a něco, čím okamžitě zakryjete odtokový otvor.
Soda a ocet ucpaný odtok pročistí, bez hrnku bude ale jejich efekt mnohem menší

Soda a ocet ucpaný odtok pročistí, bez hrnku bude ale jejich efekt mnohem menší

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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