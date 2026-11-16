Na stole přistane půllitr piva, krajíc čerstvého chleba a talíř s utopenci. K tomu pořádná porce cibule, trochu pikantního nálevu a hospodské posezení může začít. Takové pohoštění si mnozí pamatují ze starých venkovských hospod, kde se za výčepem vedle nakládaného hermelínu často vyjímala velká sklenice plná špekáčků. Domácí utopenci s cibulí a pikantním nálevem patří k českým specialitám, které si svou oblibu udržely dodnes.
O původu utopenců se vypráví zajímavá historka. Jejich vynález se připisuje hospodskému a mlynáři Šamánkovi, který měl údajně jako první nakládat uzeniny do octového nálevu s cibulí. Podle pověsti se později utopil při opravě mlýnského kola, a odtud prý pochází i neobvyklý název této pochoutky. Jestli se příběh skutečně odehrál, není doloženo, ale mezi milovníky utopenců se vypráví dodnes.
Na dobrých utopencích záleží především kvůli kvalitě špekáčků. Ty poctivé obsahují dostatek masa a drobné kousky špeku, které jim dodávají typickou chuť. Při nákupu se vyplatí sledovat složení a dát přednost výrobku s vyšším podílem masa. Důležitá je také cibule, která během marinování změkne, ztratí část své ostrosti a získá příjemně nakyslou chuť.
Pokud máte rádi ostřejší pochoutky, přidejte do sklenice několik koleček feferonky nebo trochu čerstvého chilli. Jemnější variantu získáte s menším množstvím pálivé papriky a trochou cukru navíc. Utopence podávejte s čerstvým žitným chlebem, hořčicí nebo nakládanými okurkami. Na jejich přípravu myslete několik dní před plánovaným posezením, protože potřebují čas, aby se chutě dobře propojily. Po celou dobu je uchovávejte v lednici.
Nejprve připravte nálev. Do hrnce nalijte 750 ml vody a 250 ml octa, přidejte bobkové listy, nové koření, celý pepř, sůl a cukr. Směs přiveďte k varu a na mírném ohni povařte přibližně 5 minut, aby se koření rozvonělo a cukr se solí rozpustily. Hotový nálev odstavte a nechte přibližně 45 minut vychladnout.
Tip: Pokud máte rádi výraznější chuť, přidejte do nálevu 1 lžičku hořčičných semínek.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na tenká kolečka nebo půlkolečka. Česnek nakrájejte na plátky a feferonky podle velikosti na tenká kolečka. Pokud chcete mírnější chuť, odstraňte z feferonek semínka a světlé vnitřní přepážky. Připravenou zeleninu rozdělte na několik částí, aby se vám snadno vrstvila do sklenice.
Špekáčky zbavte nejedlého obalu, pokud ho mají, a každý podélně nařízněte přibližně do 2/3 jeho tloušťky. Dávejte pozor, abyste je úplně nerozkrojili a obě poloviny zůstaly spojené. Vnitřní stranu každého špekáčku potřete trochou plnotučné hořčice a vložte do něj několik proužků cibule.
Tip: Pro přípravu utopenců vybírejte kvalitní špekáčky s vysokým podílem masa a viditelnými kousky špeku.
Připravte si důkladně umytou sklenici o objemu přibližně 2500–3000 ml s dobře těsnícím víčkem. Na dno rozložte část nakrájené cibule, několik plátků česneku a kolečka feferonek. Na zeleninu položte první vrstvu naplněných špekáčků a pokračujte střídáním jednotlivých vrstev, dokud nespotřebujete všechny suroviny. Špekáčky příliš nestlačujte, aby mezi nimi mohl dobře proniknout nálev.
Naplněnou sklenici zalijte zcela vychladlým octovým nálevem tak, aby byly všechny špekáčky i zelenina úplně ponořené. Pokud některé kousky vyplouvají na povrch, zatěžte je čistým potravinářským závažím vhodným do sklenice. Zkontrolujte, že nálev dosahuje nad poslední vrstvu surovin, a sklenici pevně uzavřete.
Uzavřenou sklenici ihned vložte do lednice, kde ji nechte marinovat přibližně 5–7 dní při teplotě nejvýše 4 °C. Během této doby špekáčky postupně získají nakyslou chuť a nasáknou vůni koření, cibule i feferonek. Sklenici nenechávejte stát při pokojové teplotě, protože domácí utopenci nejsou tepelně konzervovaní.
Hotové utopence podávejte vychlazené nebo je nechte jen krátce temperovat bezprostředně před konzumací. Nejlépe chutnají s čerstvým chlebem, případně s trochou hořčice a nakládanou zeleninou. Zbylé špekáčky ponechte ponořené v nálevu a uchovávejte v uzavřené sklenici v lednici.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová