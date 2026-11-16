Místo betonu měsíční prach. Vědci ukázali, jak by se jednou mohly stavět domy

Místo betonu měsíční prach. Vědci ukázali, jak by se jednou mohly stavět domyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Místo betonu měsíční prach. Vědci ukázali, jak by se jednou mohly stavět domyZdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 16.11.2026 06:00
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