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Místo betonu měsíční prach. Vědci ukázali, jak by se jednou mohly stavět domy

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Stavět na Měsíci jako z LEGO? Američtí vědci vytvořili z napodobeniny měsíčního prachu stavební kostky, které do sebe zapadají. Nepotřebují cement ani lepidlo. Přesto mají zásadní slabinu, kterou musí výzkumníci vyřešit.
Místo betonu měsíční prach. Vědci ukázali, jak by se jednou mohly stavět domy

Místo betonu měsíční prach. Vědci ukázali, jak by se jednou mohly stavět domy

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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