Místnost, kde jste nikdy nebyli sami: Sezení na toaletě bylo v Římě společenskou záležitostí

Nepříliš klidné posezení
Dnešní návštěva toalety je intimní záležitost za zavřenými dveřmi. V antickém Římě to byla veřejná aktivita plná nebezpečí, při které jste mohli přijít k újmě. Archeologické nálezy i dobové texty odhalují, že Římané čelili hrozbám, které si dnes nedovedeme představit.
Nad otevřenými otvory v kamenných lavicích číhala temnota kanálů, odkud mohlo kdykoli něco vylézt. Vědkyně Ann Olga Koloski-Ostrow, odbornice na římské instalatérství, zmiňuje bizarní příběh zaznamenaný starověkým spisovatelem Claudiem Aeliánem. V domě bohatého obchodníka ve španělské Carteii se chobotnice vyšplhala potrubím až do domu a sežrala zásoby ryb ve spíži.
Právě strach z podobných vetřelců byl podle Koloski-Ostrow důvodem, proč si bohatí Římané raději nenapojovali soukromé záchody na městskou kanalizaci. Krysy, plameny z výbuchů metanu a představy démonů číhajících v temnotě – to vše dělalo z běžné lidské potřeby napínavý zážitek.
Chudí vyprazdňovali nočníky z okna
Sociální propast starověkého Říma se projevovala i v přístupu k hygieně. Nejchudší obyvatelé žili v horních patrech činžovních domů bez jakéhokoli zázemí. Jejich jedinou možností byl hliněný nočník, který pak někdy vylévali rovnou z okna do ulic, než jim to zákon ve 3. století zakázal..
Přízemní byty měly někdy společnou jímku v suterénu. Bohatší vrstvy si mohly dovolit soukromý záchod přímo v domě, byť často umístěný nešťastně u kuchyně. Důvod byl prozaický: obě místnosti potřebovaly být ve spodní části domu a blízko zdroje vody.
Většina těchto soukromých latrín nebyla napojena na proslulou Cloaca Maxima – síť podzemních tunelů, která patřila k prvním městským kanalizacím světa. Tento inženýrský zázrak sahající až do roku 500 před naším letopočtem sice svou velikostí a složitostí konkuroval moderním systémům, ale sloužil primárně k odvodnění bažin a ochraně před záplavami. Jen malá část odváděla odpadní vodu.
Proto museli otroci pravidelně vyprazdňovat jímky svých pánů, zatímco placení odklízečí čistili veřejné záchody. Naplněné vozy s výkaly směli vyvážet z města pouze v nočních hodinách, kdy jiný provoz nebyl povolen. Obsah pak prodávali jako hnojivo – odpad se stal zbožím.
Sto míst k sezení a žádné soukromí
Se vzrůstající populací města vznikaly veřejné toalety zvané foricae. Ve třetím století jich Řím měl 144, další stály v Ostii, Pompejích a dalších osadách. Tyto stavby bývaly napojeny na kanalizaci a vybaveny tekoucí vodou – luxus, který chyběl v soukromých domácnostech.
Uvnitř čekaly kamenné lavice s otevřenými otvory podél stěn. Velikost se lišila: záchod v přístavu Ostia pojal dvacet lidí, zatímco honosné Caracallovy lázně měly dvě sousední místnosti pro sto osob každá. Uprostřed často stál bazének, který měl tlumit zápach – s nejistým výsledkem.
Splachování fungovalo vypouštěním nashromážděné dešťové vody nebo odpadní vody z lázní. Proto stávaly foricae obvykle v sousedství termalních komplexů. Odtud tekly splašky do řek či moře, kde kontaminovaly vodní zdroje. Lékař Galén ve druhém století varoval před konzumací ryb ulovených „v místech, kde do řek ústí městská kanalizace, lázně a hospody“.
Absence jakéhokoli soukromí Římanům nevadila. Spali, jedli i koupali se před zraky druhých – proč by záchod měl být jiný? Básník Martial z prvního století ve svých satirických verších popisuje foricae jako místo společenských kontaktů. V jedné básni se posmívá příteli Vacerrovi, který „tráví hodiny na všech záchodcích a sedí tam celé dny“ v naději na pozvání na hostinu. Dodává: „Nechce se mu na stolici. Chce večeři.“
V jiné básni Martial doporučuje kolegovi, aby psal své verše na stěny záchodků – už tehdy existovaly toaletní graffiti a touha po publiku byla silnější než stud.
Plameny z temnoty a bohyně štěstí na stěnách
Foricae však nebyly jen místem konverzace. Sirovodík a metan stoupající z jímek se náhle vznítily, podobně jako přírodní jev hořícího bažinného plynu. Pověrčiví Římané věřili, že pod sedadly číhají démoni. Na stěnách proto visely obrazy Fortuny, bohyně štěstí – pro jistotu.
Když přišel čas na očistu, měli Římané několik možností. Ti nejchudší používali listí nebo mech. Další varianta spočívala v seškrabání pomocí keramických disků zvaných pessoi – zaoblených střepů z rozbitých nádob.
Jemnější metodou byla přírodní mořská houba na tyči, latinsky tersorium („utěrák“) nebo řecky xylospongium („houbová hůl“). Tyto nástroje ležely ve veřejných záchodech. Po použití jste houbu opláchli v tekoucím žlábku, případně v připravené nádobě s vodou, octem nebo – jak dokládají archeologické nálezy – v nasyceném roztoku slané vody, která sloužila jako primitivní dezinfekce. Pak jste ji předali dalšímu člověku.
Pro moderního člověka děsivá představa, ale Římané neznali existenci mikrobů. Pokud něco vypadalo čistě, považovali to za čisté. Houba na tyči byla natolik běžným předmětem, že se dostala i do metafor. Voják Claudius Terentianus si ve dochovaném dopise ze druhého století stěžuje, že mu někdo „nevěnuje o nic víc pozornosti než houbě na tyči“.
Římané čelili obrovské výzvě udržet své velkoměsto čisté a některá jejich řešení byla pro svou dobu geniální. Přesto platí: pokud byste někdy plánovali cestu strojem času do antického Říma, rozhodně si předtím zajděte na záchod.
Zdroje článku: popsci.com, smithsonianmag.com, historyhit.com, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová