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Místnost, kde jste nikdy nebyli sami: Sezení na toaletě bylo v Římě společenskou záležitostí

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Představte si místnost plnou cizích lidí, kteří si povídají, zatímco sedí nad otvorem vedoucím do temnoty. Místo toaletního papíru se používá houba na tyči. A kdykoli na vás zespodu může vyskočit krysa. Nebo chobotnice.
Místnost, kde jste nikdy nebyli sami: Sezení na toaletě bylo v Římě společenskou záležitostí

Místnost, kde jste nikdy nebyli sami: Sezení na toaletě bylo v Římě společenskou záležitostí

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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